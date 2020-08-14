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Rambler News Service
Rambler News Service

Лукашенко заявил об агрессии против Белоруссии из-за рубежа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны не выходить на улицу, так как против страны началась агрессия из-за рубежа, передает «БелТА».В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы», слова президента с совещания с членами Совета безопасности приводит
 БелТА.
РБКвчера в 12:54
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что против Белоруссии начали агрессию

РИА Новостивчера в 14:43
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что белорусов и их детей «используют как пушечное мясо»

Комсомольская правдавчера в 13:16
Эхо Москвы

Лукашенко призвал силовиков быть мягче к протестующим

Эхо Москвывчера в 12:33
РБК

Лукашенко попросил белорусов «не высовываться на улицы»

РБКвчера в 12:54
Lenta.ru

Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы

Lenta.ruвчера в 12:29
Московский Комсомолец

Лукашенко заявил об агрессии против страны

Московский Комсомолецвчера в 12:17
RT на русском

Лукашенко провёл совещание Совбеза по протестам

RT на русскомвчера в 12:11

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете
Коммерсантъвчера в 16:37
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
32CARS.ruвчера в 15:02
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Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 19:15
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Канада и США договорились о продлении закрытия границы до 21 сентября

Канада и США договорились о продлении действующих из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений по пересечению границы до 21 сентября, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
RT на русскомвчера в 16:41

Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии

Белорусский лидер высказался о ситуации с забастовками рабочих, которые поддерживают требования оппозиционеров провести честные выборы и рассмотреть возможность победы других кандидатов, помимо Лукашенко.
CT newsвчера в 12:43
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Пенсии пошли на неравномерное повышение

Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.
Коммерсантъвчера в 18:16
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
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