Лукашенко заявил об агрессии против Белоруссии из-за рубежа
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны не выходить на улицу, так как против страны началась агрессия из-за рубежа, передает «БелТА».В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы», слова президента с совещания с членами Совета безопасности приводит
БелТА.
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