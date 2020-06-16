Энергетика

Вести.RuВести.RuЛукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
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