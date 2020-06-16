Энергетика
Вести.RuЛукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
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Здоровье
У главы района в Якутии подозревают COVID-19
На своей странице в соцсети Facebook глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский рассказал, что у него подозревают COVID-19.
RuNews24.ru 19:00
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ 14:06
Футбол
Валерий Карпин прокомментировал реакцию «Сочи» на перенос матча
Интересно, что в прошлом году был перенесен матч «Сочи» против «Оренбурга», поскольку десять игроков сочинцев заболели ангиной.
ProstoProSport 14:45
Происшествия
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Поронайске
В районе дома № 58 иномарка сбила женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
АСТВ 18:56
Общество
Все выданные в 2020 году аттестаты признали действительными
«Установить, что аттестаты об основном общем и среднем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании в 2020 году, утверждёнными настоящим приказом, и выданные в 2020 году, являются действительными», – говорится в документе.
Профиль 16:20
Шоу-бизнес
«Чувственная нимфа»: Марина Александрова показала бюст в мокром бикини
Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра и завалили артистку комплиментами: «Какая чувственная нимфа», «Уф, красотка», «Очень милая, стройная и симпатичная», «Красоточка, очень молодо выглядите, как девочка».
Городовой 07:33
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru вчера в 04:07
Происшествия
Мужчина упал с крыши дома в Луговом и разбился
Мертвого мужчину нашли сегодня, 19 июня, на улице в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска).
АСТВ 18:26
Общество
В Екатеринбургской епархии прокомментировали конфликт в монастыре
РИА Новости вчера в 00:42
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
Общество
ФСБ расстраивается
Территория бывшего детского сада пойдет под жилье Девелопер "Трансстройинвест", который, в частности, реконструировал аэропорт Внуково и построил терминал для бизнес-авиации в Пулково, получил очередной контракт от Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Коммерсантъ 18:50
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
РИА Новости 15:49
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Футбол
Наполи — Ювентус 0:0 (4:2 по пенальти)
«Наполи» и туринский «Ювентус» начали матч в рамках финала Кубка Италии сезона-2019/20.
Нева Спорт вчера в 15:00
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Происшествия
В деле Ефремова сменится адвокат
В деле о расследовании ДТП с участием Михаила Ефремова может смениться потерпевший, сообщает «Московской комсомолец» со ссылкой на друга семьи погибшего Сергея Захарова.
Рамблер 10:48
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49