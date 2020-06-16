Энергетика
Вести.RuЛукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
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Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ
Коммерсантъ 22:38
Игры
Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020
На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости 15:30
Авто
Автомеханики указали на основные ошибки при проверке уровня масла
Автомеханики указали владельцам авто на основные ошибки при проверке уровня масла.
Evo-rus.com 22:04
Общество
В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах
В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
Ведомости 07:41
Единоборства
Отец Хабиба вылечился от коронавируса
Газета.Ru 15:49
Общество
Жители Индонезии смогут наблюдать частичное солнечное затмение
REGNUM 16 июня в 05:56
Здоровье
Женщина родила близнецов с интервалом в десять лет
Жительница китайской провинции Хубэй родила двух братьев-близнецов с интервалом в десять лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 13:37
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Шоу-бизнес
Пелагея претендует на полтора миллиона рублей алиментов в месяц
Адвокаты Пелагеи посчитали, что четверть дохода Телегина составляет 1,5 млн рублей в месяц.
News.ru 21:22
Политика
Путин назвал темы предстоящей встречи лидеров ядерной пятерки
"Наша способность работать совместно и согласованно как настоящие партнеры покажет, насколько будут серьезны последствия пандемии и как быстро мировая экономика может выйти из рецессии", - написал Путин.
РИА Новости 14:33
Наука
Загадочная окаменелость в Антарктиде оказалась яйцом морского ящера
Возраст окаменелости достигает почти 68 млн лет. Как считают ученые, такое яйцо способны были отложить вымершие морские змеи или ящеры.
МедиаПоток 11:56
Игры
Авторы DiRT 5 назвали дату релиза игры
CyberSport.ru 14:30
Здоровье
«Список книг для них, как гильотина»: почему нужно отстать от школьника с заданиями на лето
К чему приводят перегрузки Многие родители считают, что лето — не время расслабляться: можно отправиться в обучающий лагерь, записаться на дополнительный курс, срочно выучить английский и китайский, научиться играть на саксофоне и подготовиться к полету в космос.
НГС24 21:00
Технологии
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004
Компания Microsoft принудительно установит майскую операционную систему Windows 10 версии 2004. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22:00
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия вчера в 16:16
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Нижнеудинске
В аварии погибли два человека – водитель и пожилая пассажирка отечественного седана.
Иркутск Сегодня 20:25
Здоровье
Британские медики назвали признаки алкогольной зависимости
Глава организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер из Британии рассказал РИА Новости о специфике помощи алкозависимым в Соединенном Королевстве.
Live24 00:24
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Общество
Дожди не покинут Сахалинскую область на следующей неделе
На острове прогнозируют облачную прохладную погоду, в отдельные дни с небольшими дождями.
АСТВ 23:12
Политика
Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества.
Известия 21:21
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде
Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, передаёт Интерфакс.
RT на русском вчера в 16:53
Армия и оружие
НАТО и Россия отрепетировали конфликт в Балтийском море
Военное дело 04:05
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Кино
Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»
Зак Снайдер, судя по всему, до сих пор не нанял себе сотрудников, которые бы занимались продвижением его режиссерской версии "Лиги справедливости", чтобы он смог больше времени уделять непосредственно производственному процессу.
Российская газета 14:36