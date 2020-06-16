Энергетика

Pravda.RuPravda.RuЛукашенко: Белоруссия может найти альтернативу российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во всем мире есть огромное количество различных альтернатив для закупки газа.
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Rambler News Service17 июня в 10:04
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В Петербурге от COVID-19 умер врач Игорь Менакер (фото: больница Св. Великомученика Георгия) Instagram.com После полутора месяцев борьбы за жизнь скончался Игорь Менакер, заведующий 2-м терапевтическим отделением городской больницы Святого Великомученика Георгия, которая перепрофилирована под прием коронавирусных больных.
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Политика

Совет ЕС продлил санкции против России еще на год

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Общество

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Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

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Общество

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Телеканал ОТВ 17 июня в 17:16
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 07:05
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Политика

Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии

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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

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Общество

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Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
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Экономика

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Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
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Космос

Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией

Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
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Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня.
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