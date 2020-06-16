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Происшествия В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о минировании В Москве эвакуировали людей из восьми зданий судов из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

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