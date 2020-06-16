Энергетика
Вести.RuЛукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
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Футбол
«Тоттенхэм» вновь заинтересовался Дзюбой
Нападающий "Зенита" и национальной команды России Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Vprognoze.ru 03:27
Религия
СМИ сообщили о захвате монастыря на Урале «духовником Поклонской»
Схиигумен Сергий (Романов), которого СМИ неоднократно называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка, сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, на территорию монастыря, фактически захваченного сторонниками Сергия, не пускают посланников Екатеринбургской епархии, сообщают местные СМИ.
РБК 13:11
Политика
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину
"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после столкновения двух самолетов в Пулково
СК на транспорте возбудил уголовное дело после столкновения двух самолетов на взлетно-посадочной полосе.
Петербургский дневник 12:11
Шоу-бизнес
Авербух забрал сына у Лобачевой из-за ее пристрастия к алкоголю
Фигуристы Илья Авербух и Ирина Лобачева, расставшиеся в 2007 году после 12 лет брака, воспитывают совместного ребенка, однако сын Мартин живет у отца.
ФАН 13:06
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 09:47
Общество
Все российские школы хотят оснастить камерами с распознаванием лиц
Москва, 16 июня 2020, 13:54 — REGNUM Системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируются к установке во всех российских школах.
REGNUM 06:54
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова
Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
Авто
Changan начал собирать свои автомобили в Беларуси
Китайская компания Changan начала производство своих автомобилей на заводе «Юнисон» под Минском.
Автоновости дня 06:41
Общество
Россияне получат двойную зарплату за работу 1 июля
Трудящиеся россияне получат заработную плату в двойном размере за работу в день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщили в Роструде.
Политика Сегодня вчера в 13:43
Общество
Трансгендерная женщина из Петербурга выиграла суд по увольнению
Трансгендерная женщина впервые в России отстояла в суде свои трудовые права. Об этом сообщает ЛГБТ-группа «Выход».
МР7.ру 11:22
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).
РБК 11:15
Путешествия
Отдых в Крыму оказался для россиян слишком дорогим
Интерес российских туристов к Крыму вырос, но покупать туры они не готовы.
Южный Федеральный 10:31
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
Кличко перепутал украинские слова и оконфузился
Мэр Киева Виталий Кличко перепутал украинские слова и оконфузился во время брифинга по ситуации с коронавирусом в украинской столице.
Lenta.ru вчера в 13:42
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
Происшествия
Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП
ТАСС вчера в 09:03
Здоровье
Эксперты назвали факторы успешного сопротивления России коронавирусу
России помогли более эффективно и с минимальными потерями преодолеть пандемию коронавируса несколько важных факторов.
Газета.Ru 09:31
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Происшествия
Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге
Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата.
Российская газета 07:11
Армия и оружие
Турция начала военную операцию против курдов на севере Ирака
Турция начала воздушную военную операцию против сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, сообщили в Минобороны страны.
Коммерсантъ 14 июня в 18:59
Авто
КамАЗ разработал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня 03:15
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции отменят с 23 июня
С 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется.
Высота 102 05:34