Политика

ForbesForbesЛукашенко заявил об антибелорусском давлении на Путина

Президент России Владимир Путин испытывает жесточайшее антибелорусское давление со стороны своего ближайшего окружения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем обращении к депутатам и членам Национального собрания (парламента) Белоруссии.
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Александр Лукашенко
Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского.
— Александр ЛукашенкоРИА Новости 04:22
с чего всё началось
На президента России Владимира Путина оказывают антибелорусское давление, заявил Александр Лукашенко в обращении к депутатам и членам Совета Республики, передает БелТА
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