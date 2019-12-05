с чего всё началось

Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского.

Президент России Владимир Путин испытывает жесточайшее антибелорусское давление со стороны своего ближайшего окружения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем обращении к депутатам и членам Национального собрания (парламента) Белоруссии.

Лукашенко заявил об антибелорусском давлении на Путина

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