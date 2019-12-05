Политика
ForbesЛукашенко заявил об антибелорусском давлении на Путина
Президент России Владимир Путин испытывает жесточайшее антибелорусское давление со стороны своего ближайшего окружения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем обращении к депутатам и членам Национального собрания (парламента) Белоруссии.
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Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского.
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Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Шоу-бизнес
Сябитова прокомментировала информацию о закрытии «Давай поженимся»
Роза Сябитова не стала обещать, что шоу точно останется в эфире. Зато заверила, что оно будет сохранено в Сети.
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Абаничева задержали в суде
В Тверском суде Москвы задержали фигуранта «московского дела» Сергея Абаничева, который пришел на слушания по делу другого фигуранта — Никиты Чирцова, сообщает «Интерфакс».
Политика
В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата
Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Хоккей
Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес
Голливудская звезда Эмма Стоун выходит замуж
Голливудская актриса и звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун объявила о помолвке в соцсети Instagram.
Кино
Венсан Кассель привез в Москву новый фильм
Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Происшествия
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку
В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Гаджеты
В iPhone вернут сканер отпечатка пальца
Дактилоскопический сенсор Touch ID впервые появился в iPhone 5s в 2013 году, последним аппаратом со сканером отпечатков пальцев стал iPhone 8. В 2017 году Apple представила iPhone X, который получил безрамочный экран и систему разблокировки по лицу, а также лишился физической кнопки с Touch ID.
Происшествия
В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой
«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Общество
ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Гаджеты
Первые 5-нм продукты Intel появятся в 2024 году
Первый 7-нм продукт Intel будет представлен в конце 2021 года. Значит, выхода первого 5-нм продукта придётся ждать до 2024 года.
Шоу-бизнес
Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Политика
Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий
"Формула Штайнмайера" Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев довел Владимира Фриске до бешенства
Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
Политика
«Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» о тарифах на транзит
Тарифы на транзит российского газа, предлагаемые Украиной «Газпрому» в рамках обсуждения условий нового транзитного контракта, рассчитаны по методологии ЕС и не могут быть завышенными, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Происшествия
В Санкт-Петербурге бывшего полицейского обвинили в убийстве студентки
Полиция Санкт-Петербурга предъявила обвинение мужчине, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки в 2004 году.
Экономика
На проект канатного метро в Краснодаре выделят 400 тысяч долларов
БРИКС выделит на проект канатного метро в столице Кубани 400 тысяч долларов.
Футбол
Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками
Общество
Стоимость ОСАГО может быть увеличена
Тарифный коридор ОСАГО может быть расширен на 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
Шоу-бизнес
Бородина объяснила, почему блогера выгнали из ее салона красоты в Москве
Телеведущая и владелица сети салонов красоты в Москве Ксения Бородина прокомментировала скандал после видеообращения одной из недовольных клиенток.