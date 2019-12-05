Политика

ForbesForbesЛукашенко заявил об антибелорусском давлении на Путина

Президент России Владимир Путин испытывает жесточайшее антибелорусское давление со стороны своего ближайшего окружения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем обращении к депутатам и членам Национального собрания (парламента) Белоруссии.
Читать в источнике
Комментировать9
Александр Лукашенко
Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского.
— Александр ЛукашенкоРИА Новости 04:22
с чего всё началось
На президента России Владимира Путина оказывают антибелорусское давление, заявил Александр Лукашенко в обращении к депутатам и членам Совета Республики, передает БелТА
.
РБК04:27

Подробнее о событии

Лукашенко считает, что на Путина давит «антибелорусское окружение»

РИА Новости04:22

Лукашенко считает, что на Путина оказывается «жесточайшее антибелорусское давление»

ТАСС04:20

Лукашенко заявил о давлении «антибелорусского окружения» на Путина

РБК04:27

Лукашенко заявил об «антибелорусском давлении» на Путина

Коммерсантъ04:16

Лукашенко заявил о «жесточайшем антибелорусском давлении» на Путина

RT на русском04:07

Лукашенко заявил об «антибелорусском давлении» на Путина

Известия04:49

Лукашенко заявил о «жесточайшем антибелорусском давлении» на Путина

Интерфакс04:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Политика

Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса

Украинская власть не отказывается от, так называемого, плана «Б» — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.
Известия 09:31
Футбол

Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом». Известны условия договора

Sport24.ru 08:41
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 08:41
Политика

Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Газета.Ru 04:31
Политика

Российский МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Германии

В МИД России заявили, что Москва будет отвечать на высылку из Германии двух российских дипломатов, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 07:58
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
Экономика

HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
РБК вчера в 22:32
Экономика

Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.
Газета.Ru 06:37
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Шоу-бизнес

Евгений Миронов получил сотрясение мозга в театре

В интервью журналу Hello Евгений признался, что, даже получив сотрясение мозга, не перестал работать над сложным спектаклем, поскольку считает, что жизнь без риска и препятствий была бы неинтересной.
StarHit.ru 08:00
Фигурное катание

В Турине прошла тренировка финала юниорского Гран-при среди фигуристок

Официальная тренировка Финала юниорского Гран-при в женском одиночном катании прошла в итальянском Турине, участницы поразили качеством исполнения прыжков.
РИА Новости 03:32
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
РБК 09:07
Политика

Путин переназначил Садовничего на пост ректора МГУ

Президент России Владимир Путин на пять лет продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего.
РБК 06:01
Происшествия

Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга

Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
Lenta.ru 09:01
Политика

США намерены убедить Турцию отказаться от С-400

РЕН ТВ вчера в 20:07
Происшествия

В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Lenta.ru 07:43
Экономика

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

Ранее Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщал News.ru.
News.ru 03 декабря в 07:46
Политика

Трампу предъявят обвинения с целью импичмента

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.
РИА Новости 09:27
Футбол

Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
АБН вчера в 07:36
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Общество

Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах

Совет судей РФ отклонил идею введения ответственности для журналистов за попытки манипулировать общественным мнением о работе судов, публикации, умаляющие авторитет судебной власти, в том числе за заказные публикации в интересах отдельных участников судебных процессов.
ТАСС 07:50
Происшествия

В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

Газета.Ru 02:14
Происшествия

32-летняя королева красоты из Пакистана погибла в автокатастрофе

В начале декабря в американском штате Мэриленд погибла Заниб Навид — 32-летняя звезда конкурсов красоты.
Woman.ru 08:47
Политика

Строительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Lenta.ru 08:59
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва вчера в 20:51
Общество

Путин исполнит новогоднее желание мальчика из Ставрополья

РБК 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное