Лукашенко оценил нападения на членов правительства
Смотрите также
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Меркель не признала результаты выборов в Белоруссии
В РФ на выплаты классным руководителям направят ещё 212,8 млн рублей
Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться
Заседание по делу Ефремова прервали из-за эвакуации в суде
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры
Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда
Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений по коронавирусу
В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии
Рейс теплохода «Михаил Фрунзе» отменен из-за коронавируса у экипажа
Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием дипломата
Библиотеки Юга Москвы напомнили о подвиге Белки и Стрелки
Собчак отреагировала на слухи о тайном романе с Лебедевым
В Петербурге отправили в СИЗО второго члена «Ордена пути»
Россиянам назвали способы отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ
МИД КНР выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии
Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
Православные жители Тамбовской области празднуют Яблочный Спас
Меркель не признала результаты выборов в Белоруссии
Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне
Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО
Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда
Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума
Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием дипломата
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли
Раскрыт механизм заражения коронавирусом
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Белорусский лидер Александр Лукашенко собрал очередное заседание Совета безопасности и рассказал о нападениях на членов правительства. В пример президент привёл недавний инцидент с главой Минздрава Владимиром Караником.В источнике
Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения.
Подробнее о событии