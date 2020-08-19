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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Лукашенко оценил нападения на членов правительства

Белорусский лидер Александр Лукашенко собрал очередное заседание Совета безопасности и рассказал о нападениях на членов правительства. В пример президент привёл недавний инцидент с главой Минздрава Владимиром Караником.В источнике
Александр Лукашенко
Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения.
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко заявил об атаках на членов правительства на фоне протестов

РБК07:15
Аргументы и Факты

Лукашенко заявил о нападениях митингующих на членов правительства

Аргументы и Факты06:06
РИА Новости

Лукашенко собрал новое заседание Совбеза

РИА Новости05:11
Народные новости

Лукашенко заявил о поддержке действующей власти народом Белоруссии

Народные новости05:31
Аргументы недели

Лукашенко в среду собрал новое заседание Совбеза

Аргументы недели05:21
Pravda.Ru

Лукашенко оценил нападения на членов правительства

Pravda.Ru05:16
ИА Красная Весна

Лукашенко срочно провел новое заседание Совбеза

ИА Красная Весна05:49

Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

«Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Белоруссию из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков», — заявил Лукашенко.
REGNUM08:47
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Самолет Лукашенко вылетел из Минска в сторону РФ

Стало известно, что самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко несколько минут назад впервые за время протестов вылетел из Минска в направлении России, однако вскоре развернулся обратно, пишет Telegram-канал The Bell.
Рамблер05:05
7

В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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Названы приложения, которые замедляют работу смартфона

Все дело в установленных приложениях, которые занимают много места в хранилище, а также работают в фоновом режиме — то есть, даже в то время, когда человек им не пользуется, заявил эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко изданию Прайм.
Вечерний курьер09:45
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В Петербурге отправили в СИЗО второго члена «Ордена пути»

Санкт-Петербург, 19 августа 2020, 16:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для еще одной участницы так называемого «Ордена пути», члены которого, по версии следствия, под видом магических процедур занимались мошенничеством в особо крупных размерах.
REGNUM09:25

Впервые два кристалла времени продемонстрировали свое взаимодействие

Надежные кристаллы времени обеспечат платформу для новых увантовых устройств, уверены физики Ланкастерского университета в Великобритании, описавшие свой эксперимент на страницах журнала Nature.
LentaChel.ru17 августа в 11:37
7

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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