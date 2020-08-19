Названы приложения, которые замедляют работу смартфона

Все дело в установленных приложениях, которые занимают много места в хранилище, а также работают в фоновом режиме — то есть, даже в то время, когда человек им не пользуется, заявил эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко изданию Прайм.