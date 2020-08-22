Лукашенко заявил об опасности ситуации в Белоруссии для России
Смотрите также
Пострадавшим при взрыве газа в Ярославле выплатят по 200 тыс. рублей
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии
В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой
Главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального
Ефремов отказался в суде от адвоката Пашаева
В США самый мощный корабль ВМФ России назвали самым мощным в мире
Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией
Пожар на заводе в Башкирии локализовали на площади 6 тыс. кв. м
При крушении самолета в Южном Судане погибли 17 человек
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Лукашенко поблагодарил Путина за сказанные после выборов слова
Лукашенко выступил в поддержку русского языка в Белоруссии
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией
ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии
Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море
Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
Белоруссию «травят», чтобы потом напасть на Россию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в субботу, 22 августа. Этого же мнения придерживается и российский лидер Владимир Путин, заявил Лукашенко корреспонденту RT.В источнике
Подробнее о событии