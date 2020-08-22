Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Лукашенко заявил об опасности ситуации в Белоруссии для России

Белоруссию «травят», чтобы потом напасть на Россию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в субботу, 22 августа. Этого же мнения придерживается и российский лидер Владимир Путин, заявил Лукашенко корреспонденту RT.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лукашенко: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию

Коммерсантъ09:20
ТАСС

Лукашенко заявил, что сошелся с Путиным во мнении о причинах «травли» Белоруссии

ТАСС09:45
Известия

Лукашенко заявил об опасности ситуации в Белоруссии для России

Известия09:42
Газета.Ru

Лукашенко сошелся с Путиным во мнении, что РФ могут начать травить как Белоруссию

Газета.Ru09:42
РБК

Лукашенко заявил о травле Белоруссии с целью «броситься на Россию»

РБК10:49
РИА Новости

Лукашенко рассказал об опасности ситуации в Белоруссии для России

РИА Новости09:05
RT на русском

Лукашенко заявил о «едином мнении» с Путиным о ситуации в Белоруссии

RT на русском08:55

Ученые из США выяснили, почему иммунитет быстро «забывает» коронавирус

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что излишняя активизация иммунитета и прочие нарушения его работы при тяжелой форме коронавируса мешают формированию клеток, вырабатывающих антитела, сообщается в научном журнале Cell.
Ученые из США выяснили, почему иммунитет быстро «забывает» коронавирус
Live24вчера в 10:44
5

Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
РБК05:22
180

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
64

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
70