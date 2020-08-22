Белоруссию «травят», чтобы потом напасть на Россию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в субботу, 22 августа. Этого же мнения придерживается и российский лидер Владимир Путин, заявил Лукашенко корреспонденту RT.

Лукашенко заявил об опасности ситуации в Белоруссии для России

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