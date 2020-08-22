Политика
ИзвестияЛукашенко заявил об опасности ситуации в Белоруссии для России
Белоруссию «травят», чтобы потом напасть на Россию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в субботу, 22 августа. Этого же мнения придерживается и российский лидер Владимир Путин, заявил Лукашенко корреспонденту RT.
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Политика
Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и городов Гродненской области.
РИА Новости 08:54
Политика
В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ
В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфакс вчера в 16:57
Политика
Польша откроет въезд гражданам России
Правительство обновило список стран, гражданам которых разрешен въезд на польскую территорию, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:40
Общество
Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального
Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском 10:06
Происшествия
В Японии зафиксировали падение неизвестного небесного тела
Российская газета 04:39
Политика
Более 130 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта
Более 130 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики стали гражданами Российской Федерации, говорится в сообщении главы ДНР Дениса Пушилина в его официальном Telegram-канале.
РИА Новости 10:03
Футбол
«Ахмат» одержал волевую победу над «Химками» в матче ЧР
РИА Новости 11:00
Политика
Лукашенко поблагодарил Путина за сказанные после выборов слова
Александр Лукашенко рассказал, что когда он выжидал паузу перед тем, как обратиться к людям после выборов президента, его поторопил президент России Владимир Путин.
Телеканал 360° 10:09
Общество
«Калашников» представил облик нового лёгкого пулемёта РПЛ-20
RT на русском вчера в 13:34
Армия и оружие
США добиваются от Индии отказа от российского вооружения
Как сообщает ToDay News Ufа со ссылкой на ТАСС, помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию о том, что администрация Соединенных Штатов надеется на то, что Индия откажется от подписания дальнейших крупных соглашений с Российской Федерацией в области военно-технического сотрудничества.
ToDay News Ufa вчера в 05:37
Политика
Лукашенко подтвердил работу россиян на белорусском телевидении
Компания вчера в 08:55
Политика
Лукашенко указал, что власти на местах должны успокоить ситуацию в Белоруссии
Задача региональных властей в Белоруссии - стабилизировать ситуацию внутри страны, а внешними угрозами займутся военные.
ТАСС 11:04
Экономика
Фитнес-клубы попросили у правительства субсидию
За счет субсидии объекты фитнеса смогут компенсировать расходы на выплату зарплаты сотрудникам, частично погасить платежи по аренде и кредитам.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии
Риск голода в мире из-за пандемии коронавируса может достигнуть «библейских масштабов».
BFM.ru 04:49
Общество
В Минске задержали предполагаемого координатора незаконных протестов
В Минске милиция выявила одного из возможных координаторов незаконных уличных акций — 34-летний житель города искал новых протестующих и платил им за участие, сообщило МВД республики.
РИА Новости 07:48
Гаджеты
AMD не будет сбавлять обороты. Гибридные процессоры Ryzen 5000 получат иную компоновку с другой иерархией кэш-памяти
Ближе к концу текущего года компания AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000 либо Ryzen 5000 (есть слухи, что AMD «выровняет» линейки по индексам) в исполнении AM4 с архитектурой Zen 3 в основе.
iXBT.com вчера в 04:24
Общество
Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей
Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Evo-rus.com 05:17
Кино
Netflix принёс извинения за фильм «Милашки»
News.ru вчера в 08:18
Происшествия
Кирпичный завод загорелся в башкирском городе Давлеканово
Кирпичный завод загорелся в Давлеканово (Башкортостан), сообщила пресс-служба республиканского Главного управления МЧС.
Интерфакс 09:36
Шоу-бизнес
Адвокат Александра Гордона рассказала о его разводе с молодой женой
Нозанин Абдулвасиева прожила с телеведущим 6 лет. В семье Гордона воспитывается двое детей.
Discover24 10:00
Авто
Jeep показал новые изображения возрожденного Wagoneer
До сих пор Jeep демонстрировал только кнопку запуска / остановки двигателя с некоторыми элементами управления информационно-развлекательной системой на заднем плане, а также эмблему американского флага рядом с надписью Wagoneer.
32CARS.ru 06:27
Общество
СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов
Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе провели обыски в нескольких офисах РЖД в рамках проверки контрактов подрядчиков госмонополии за период до 2015 года.
РБК 07:04
Политика
Украина выразила протест из-за карты с российским Крымом на финском ТВ
Посольство Украины в Финляндии выразило протест после того, как финская государственная телекомпания YLE продемонстрировала карту, где Крым обозначили как территорию России.
РИА Новости 07:53
Кино
Бен Аффлек вернётся к роли Бэтмена в сольном фильме о Флэше
Постановка фильма лежит на режиссере картины «Оно» Андресе Мускетти. Премьеру стоит ждать третьего июня 2022 года.
Evo-rus.com вчера в 09:49
Биатлон
Три российских биатлониста перешли в команду Румынии
Три биатлониста сборной России перешли в команду Румынии. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает РБК.
Сусанин 06:20
Единоборства
Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков одержал победу над американцем Райаном Бейдером и завоевал чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе.
РИА Новости 00:10
Футбол
Футболист ЦСКА Набабкин получил тяжелую травму колена
У игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Это стало известно после медобследования Набабкина.
Вести.Ru 10:41