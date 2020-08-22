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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко заявил об опасности ситуации в Белоруссии для России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу RT, что республику «травят» с целью последующего нападения на Россию. Якобы, такого мнения придерживается и российский лидер Владимир Путин. По словам политика, страну используют в качестве «трамплина».В источнике
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RT на русском

Кризис в Белоруссии | интервью с Лукашенко | Навальный в Берлине

RT на русскомвчера в 13:01
РБК

Лукашенко заявил о травле Белоруссии с целью «броситься на Россию»

РБКвчера в 10:49
ТАСС

Лукашенко заявил, что сошелся с Путиным во мнении о причинах «травли» Белоруссии

ТАССвчера в 09:45
Известия

Лукашенко заявил об опасности ситуации в Белоруссии для России

Известиявчера в 09:42
Газета.Ru

Лукашенко сошелся с Путиным во мнении, что РФ могут начать травить как Белоруссию

Газета.Ruвчера в 09:42
Коммерсантъ

Лукашенко: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию

Коммерсантъвчера в 09:20
РИА Новости

Лукашенко рассказал об опасности ситуации в Белоруссии для России

РИА Новостивчера в 09:05

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28