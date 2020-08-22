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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко заявил об опасности ситуации в Белоруссии для России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу RT, что республику «травят» с целью последующего нападения на Россию. Якобы, такого мнения придерживается и российский лидер Владимир Путин. По словам политика, страну используют в качестве «трамплина».В источнике
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RT на русском

Кризис в Белоруссии | интервью с Лукашенко | Навальный в Берлине

RT на русскомвчера в 13:01
РБК

Лукашенко заявил о травле Белоруссии с целью «броситься на Россию»

РБКвчера в 10:49
Коммерсантъ

Лукашенко: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию

Коммерсантъвчера в 09:20
Известия

Лукашенко заявил об опасности ситуации в Белоруссии для России

Известиявчера в 09:42
Газета.Ru

Лукашенко сошелся с Путиным во мнении, что РФ могут начать травить как Белоруссию

Газета.Ruвчера в 09:42
ТАСС

Лукашенко заявил, что сошелся с Путиным во мнении о причинах «травли» Белоруссии

ТАССвчера в 09:45
РИА Новости

Лукашенко рассказал об опасности ситуации в Белоруссии для России

РИА Новостивчера в 09:05

Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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В ФБК поблагодарили сына создателя «Билайна» за перевозку Навального в ЕС

Окружение основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который по одной из версией был отравлен утром 20 августа, выразило благодарность предпринимателю Борису Зимину, сыну создателя мобильной сети «Билайн» и попечителю Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина, за перевозку политика в Германию.
РБК17:09
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Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко.
РИА Новостивчера в 14:15
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Россиян предупредили о вреде беспроводных наушников

Ослабевание сигнала через несколько метров говорит, что они относительно безопасны.В ряде стран разработаны стандарты безопасности для данных устройств и они подлежат строгой сертификации.
Уфимские Заметкивчера в 13:53
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Тедеско вернётся к работе со «Спартаком» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско вернётся к руководству командой в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русскомвчера в 12:18
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Российские космонавты на МКС выделили астронавту НАСА модуль для сна

Российские космонавты на Международной космической станции до устранения утечки на американском сегменте выделили астронавту Кристоферу Кэссиди отдельный модуль для сна и оборудовали умывальник в грузовом корабле, рассказал космонавт Иван Вагнер.
РИА Новостивчера в 13:34
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В украинской прокуратуре назвали причину Иловайского котла

В прокуратуре сообщили, что в ночь с 23 на 24 августа 2014 года якобы состоялось «самое масштабное прямое вторжение российских Вооруженных сил на территорию Украины» и «дальнейшее совершение ими военных преступлений».
Новостной фронт21 августа в 14:13
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