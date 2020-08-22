Лукашенко заявил об опасности ситуации в Белоруссии для России
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу RT, что республику «травят» с целью последующего нападения на Россию. Якобы, такого мнения придерживается и российский лидер Владимир Путин. По словам политика, страну используют в качестве «трамплина».В источнике
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