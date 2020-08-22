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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко заявил об опасности ситуации в Белоруссии для России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу RT, что республику «травят» с целью последующего нападения на Россию. Якобы, такого мнения придерживается и российский лидер Владимир Путин. По словам политика, страну используют в качестве «трамплина».В источнике
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RT на русском

Кризис в Белоруссии | интервью с Лукашенко | Навальный в Берлине

RT на русском13:01
РБК

Лукашенко заявил о травле Белоруссии с целью «броситься на Россию»

РБК10:49
Коммерсантъ

Лукашенко: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию

Коммерсантъ09:20
Известия

Лукашенко заявил об опасности ситуации в Белоруссии для России

Известия09:42
Газета.Ru

Лукашенко сошелся с Путиным во мнении, что РФ могут начать травить как Белоруссию

Газета.Ru09:42
ТАСС

Лукашенко заявил, что сошелся с Путиным во мнении о причинах «травли» Белоруссии

ТАСС09:45
РИА Новости

Лукашенко рассказал об опасности ситуации в Белоруссии для России

РИА Новости09:05

Российские космонавты на МКС выделили астронавту НАСА модуль для сна

Российские космонавты на Международной космической станции до устранения утечки на американском сегменте выделили астронавту Кристоферу Кэссиди отдельный модуль для сна и оборудовали умывальник в грузовом корабле, рассказал космонавт Иван Вагнер.
Российские космонавты на МКС выделили астронавту НАСА модуль для сна
РИА Новости13:34

Смысл рисунка Леонардо да Винчи был раскрыт спустя 500 лет

Сброшена завеса тайны с одного из рисунков Леонардо да Винчи сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Спустя пятьсот лет ученые Лондонского Имперского колледжа смогли разгадать загадку мастера.
Уфимские Заметкивчера в 06:58
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Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфаксвчера в 01:40
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Фильм «Милашки» для Netflix обвинили в педофилии и порнографии

В Сети разразился скандал по поводу сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки», показ которого запланировал на 9 сентября онлайн-кинотеатр Netflix, 20 августа сообщает американский еженедельник Variety.
ИА Красная Веснавчера в 15:11
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и городов Гродненской области.
РИА Новости08:54
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Правительство Италии: ВВП страны возвращается к росту

Рим, 21 августа 2020, 23:01 — REGNUM В третьем квартале 2020 года экономика Италии, судя по предварительным данным, перейдет к росту (относительно показателей предшествующих кварталов), заявил в пятницу, 21 августа, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.
REGNUMвчера в 16:01