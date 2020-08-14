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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы

Протесты в Белоруссии организованы из-за рубежа, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности. По его словам, активистами данных движений являются люди с богатым криминальным прошлым.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы», слова президента с совещания с членами Совета безопасности приводит
 БелТА.
РБКвчера в 12:54
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что против Белоруссии начали агрессию

РИА Новостивчера в 14:43
Газета.Ru

Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы

Газета.Ruвчера в 14:29
RT на русском

Лукашенко провёл совещание Совбеза по протестам

RT на русскомвчера в 12:11
РБК

Лукашенко попросил белорусов «не высовываться на улицы»

РБКвчера в 12:54
Эхо Москвы

Лукашенко призвал силовиков быть мягче к протестующим

Эхо Москвывчера в 12:33
Lenta.ru

Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы

Lenta.ruвчера в 12:29
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что белорусов и их детей «используют как пушечное мясо»

Комсомольская правдавчера в 13:16
КП - Беларусь

Лукашенко обратился к белорусам: Ну не высовывайтесь на улицы сейчас. Вас используют как пушечное мясо

КП - Беларусьвчера в 12:29

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
Известия18:48
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Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русскомвчера в 12:49
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Главврач психиатрической больницы в Забайкалье написала заявление на журналистов «ЗабТV»

В заявлении Марины Буниной говорится, что журналисты снимали и разговаривали с пациентами без разрешения руководства больницы, что может быть нарушением закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан».
Чита.Ру18:58

В Белоруссии отказались от наград лауреаты стипендии президента

Минск, 15 августа 2020, 04:07 — REGNUM Претендовавшие на получение стипендий специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от наград, передаёт 14 августа портал Tut.by.
REGNUM21:07
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Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57

Индийские военные заявили о механических проблемах с российским Т-90

По заявлению обозревателя Хумы Сиддикви, в 2017 году во время соревнований по танковому биатлону в России индийские военные потерпели поражение из-за механических дефектов у резервного и основного танков Т-90, которые произведены в Российской Федерации.
ИнфоСМИвчера в 14:18
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Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новостивчера в 06:00

Трамп и Макрон обеспокоены напряженностью между Турцией и Грецией

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность напряженностью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.
Газета.Ru18:39

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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