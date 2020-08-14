Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы
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Протесты в Белоруссии организованы из-за рубежа, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности. По его словам, активистами данных движений являются люди с богатым криминальным прошлым.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы», слова президента с совещания с членами Совета безопасности приводит
БелТА.
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