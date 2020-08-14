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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы

Протесты в Белоруссии организованы из-за рубежа, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности. По его словам, активистами данных движений являются люди с богатым криминальным прошлым.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы», слова президента с совещания с членами Совета безопасности приводит
 БелТА.
РБКвчера в 12:54
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Известия

Лукашенко назвал виновных в белорусских протестах

Известиявчера в 16:59
РИА Новости

Лукашенко заявил, что против Белоруссии начали агрессию

РИА Новостивчера в 14:43
РБК

Лукашенко попросил белорусов «не высовываться на улицы»

РБКвчера в 12:54
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что белорусов и их детей «используют как пушечное мясо»

Комсомольская правдавчера в 13:16
Эхо Москвы

Лукашенко призвал силовиков быть мягче к протестующим

Эхо Москвывчера в 12:33
Lenta.ru

Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы

Lenta.ruвчера в 12:29
RT на русском

Лукашенко провёл совещание Совбеза по протестам

RT на русскомвчера в 12:11
КП - Беларусь

Лукашенко обратился к белорусам: Ну не высовывайтесь на улицы сейчас. Вас используют как пушечное мясо

КП - Беларусьвчера в 12:29

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
97

Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ruвчера в 19:23
1

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

"Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию", - сказал Гинцбург.
ТАСС01:01
97

Истребители МиГ-29 уничтожили два турецких F-16, три комплекса ПВО и систему РЭБ

Турецкая сторона отказывается комментировать потерю своих истребителей, средств ПВО, РЭБ и прочего, однако, судя по спутниковым снимкам, истребители МиГ-29 действительно устроили бомбардировку военной авиабазы турецких сил и сил Правительства национального единства.
Avia.pro18:36
17

96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые случаи инфицирования зафиксированы в Кемерове (41), Новокузнецке (27), Междуреченске (12), Прокопьевске (9), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Новокузнецком МР (1), Таштагольском МР (1), Яшкинском МО (1). На 14 августа в Кузбассе у 4 926 человек подтверждено заражения коронавирусом.
Kursk.comвчера в 01:39
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Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 19:15
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