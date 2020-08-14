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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы

Протесты в Белоруссии организованы из-за рубежа, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности. По его словам, активистами данных движений являются люди с богатым криминальным прошлым.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы», слова президента с совещания с членами Совета безопасности приводит
 БелТА.
РБКвчера в 12:54
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Известия

Лукашенко назвал виновных в белорусских протестах

Известиявчера в 16:59
РБК

Лукашенко попросил белорусов «не высовываться на улицы»

РБКвчера в 12:54
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что белорусов и их детей «используют как пушечное мясо»

Комсомольская правдавчера в 13:16
РИА Новости

Лукашенко заявил, что против Белоруссии начали агрессию

РИА Новостивчера в 14:43
Эхо Москвы

Лукашенко призвал силовиков быть мягче к протестующим

Эхо Москвывчера в 12:33
Lenta.ru

Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы

Lenta.ruвчера в 12:29
RT на русском

Лукашенко провёл совещание Совбеза по протестам

RT на русскомвчера в 12:11
КП - Беларусь

Лукашенко обратился к белорусам: Ну не высовывайтесь на улицы сейчас. Вас используют как пушечное мясо

КП - Беларусьвчера в 12:29

Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором
РИА Новостивчера в 06:00

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Коммерсантъвчера в 12:10
4,9K

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru21:40
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Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера

Личный врач актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, Борис Круглый в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил происхождение наркотиков в крови знаменитости.
Пятый каналвчера в 16:48
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Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАНвчера в 10:02
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