Великобритания помещает Францию на карантин

Великобритания заявляет, что у нее нет выбора вместо карантина для прибывших из Франции О введении заградительных мер после 03:00 по Гринвичу в субботу заявил сегодня Грант Шаппс Автор: Служба новостей Фото: Sky News Дата: 14.08.2020 (CHELINDUSTRY) У Великобритании нет другого выбора, кроме как ввести 14-дневный карантин для всех путешественников, прибывающих из Франции.