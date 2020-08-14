Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы

Протесты в Белоруссии организованы из-за рубежа, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности. По его словам, активистами данных движений являются люди с богатым криминальным прошлым.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы», слова президента с совещания с членами Совета безопасности приводит
 БелТА.
РБК12:54
Подробнее о событии
Znak.com

Лукашенко назвал протестующих пушечным мясом и попросил белорусов «не высовываться»

Znak.com12:27
Газета.Ru

Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы

Газета.Ru14:29
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что белорусов и их детей «используют как пушечное мясо»

Комсомольская правда13:16
РБК

Лукашенко попросил белорусов «не высовываться на улицы»

РБК12:54
Lenta.ru

Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы

Lenta.ru12:29
РИА Новости

Лукашенко заявил, что против Белоруссии начали агрессию

РИА Новости14:43
RT на русском

Лукашенко провёл совещание Совбеза по протестам

RT на русском12:11
КП - Беларусь

Лукашенко обратился к белорусам: Ну не высовывайтесь на улицы сейчас. Вас используют как пушечное мясо

КП - Беларусь12:29

Великобритания помещает Францию на карантин

Великобритания заявляет, что у нее нет выбора вместо карантина для прибывших из Франции О введении заградительных мер после 03:00 по Гринвичу в субботу заявил сегодня Грант Шаппс Автор: Служба новостей Фото: Sky News Дата: 14.08.2020 (CHELINDUSTRY) У Великобритании нет другого выбора, кроме как ввести 14-дневный карантин для всех путешественников, прибывающих из Франции.
Chelindustry.ru04:14

Индийские военные заявили о механических проблемах с российским Т-90

По заявлению обозревателя Хумы Сиддикви, в 2017 году во время соревнований по танковому биатлону в России индийские военные потерпели поражение из-за механических дефектов у резервного и основного танков Т-90, которые произведены в Российской Федерации.
ИнфоСМИ14:18
10

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
157

Минэнерго предложило споcоб увеличить экспорт угля через Черное море

Минэнерго предложило президенту Владимиру Путину предоставить господдержку группе ОТЭКО Мишеля Литвака, которая позволит компании снизить тариф на перевалку угля в терминале порта Тамань в Краснодарском крае почти в два раза — с $14 до $8 за тонну.
РБК12:39

Была названа наилучшая частота перезагрузки смартфона

Для устранения ошибок в программах, устройство необходимо перезагружать примерно раз в квартал, сообщил агентству «Прайм» руководитель IT-отдела производителя программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
МедиаПоток03:04
28