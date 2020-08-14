Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы
Смотрите также
Художник нарисовал Росомаху в исполнении Шайи Лабафа
Милиция оттеснила протестующих от Дома правительства в Минске
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
Боткинская больница уведомила суд о состоянии Ефремова
Чистая прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы аналитиков
Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
После российского курорта Лера Кудрявцева улетела на отдых в Турцию
Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса
В жилых домах в России запретили торговать бытовой химией и мебелью
Лукашенко не считает протесты в Белоруссии катастрофой
Лукашенко попросил силовиков не избивать упавших протестующих
Лукашенко считает, что протесты в Белоруссии организовали за рубежом
Лукашенко призвал жителей страны не выходить на улицы
Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Как «Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Спартак — Ахмат 2:0
Премьер-министр Болгарии предложил изменить конституцию страны
Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
Алина Загитова поступила в университет
Александр Лукашенко опроверг информацию о своем бегстве из страны
Протесты в Белоруссии организованы из-за рубежа, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности. По его словам, активистами данных движений являются люди с богатым криминальным прошлым.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы», слова президента с совещания с членами Совета безопасности приводит
БелТА.
Подробнее о событии
Лукашенко заявил, что белорусов и их детей «используют как пушечное мясо»
Комсомольская правдавчера в 13:16
Лукашенко обратился к белорусам: Ну не высовывайтесь на улицы сейчас. Вас используют как пушечное мясо
КП - Беларусьвчера в 12:29