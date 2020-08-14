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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы

Протесты в Белоруссии организованы из-за рубежа, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности. По его словам, активистами данных движений являются люди с богатым криминальным прошлым.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы», слова президента с совещания с членами Совета безопасности приводит
 БелТА.
РБКвчера в 12:54
Подробнее о событии
РИА Новости

Лукашенко заявил, что против Белоруссии начали агрессию

РИА Новостивчера в 14:43
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что белорусов и их детей «используют как пушечное мясо»

Комсомольская правдавчера в 13:16
RT на русском

Лукашенко провёл совещание Совбеза по протестам

RT на русскомвчера в 12:11
Эхо Москвы

Лукашенко призвал силовиков быть мягче к протестующим

Эхо Москвывчера в 12:33
Lenta.ru

Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы

Lenta.ruвчера в 12:29
Московский Комсомолец

Лукашенко заявил об агрессии против страны

Московский Комсомолецвчера в 12:17
РБК

Лукашенко попросил белорусов «не высовываться на улицы»

РБКвчера в 12:54

Индийские военные заявили о механических проблемах с российским Т-90

По заявлению обозревателя Хумы Сиддикви, в 2017 году во время соревнований по танковому биатлону в России индийские военные потерпели поражение из-за механических дефектов у резервного и основного танков Т-90, которые произведены в Российской Федерации.
ИнфоСМИвчера в 14:18
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Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
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SpaceX стала рекордсменом по скорости производства спутников: она строит по 120 аппаратов Starlink в месяц

Стало известно о том, что компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX осуществляет производство интернет-спутников Starlink с беспрецедентной для космической отрасли скоростью.
3DNews11 августа в 05:49
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Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUMвчера в 23:04
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АЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие

«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
РБКвчера в 04:54
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