Лукашенко заявил об отставке правительства Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, победивший, по данным ЦИК, на выборах главы государства, 15 августа проводит совещание, посвящённое дальнейшей работе правительства. Главный вопрос — правительство. Как обычно, после избрания президента слагает полномочия.В источнике
С чего всё началось
«Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства», — приводит
БЕЛТА его слова.
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