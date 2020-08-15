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Лукашенко заявил об отставке правительства Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, победивший, по данным ЦИК, на выборах главы государства, 15 августа проводит совещание, посвящённое дальнейшей работе правительства. Главный вопрос — правительство. Как обычно, после избрания президента слагает полномочия.В источнике
С чего всё началось
«Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства», — приводит
 БЕЛТА его слова.
RT на русском04:57
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РБК

Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства

РБК05:52
ТАСС

Лукашенко заявил, что новое правительство Белоруссии в основном сформировано

ТАСС05:41
Коммерсантъ

Лукашенко: новое правительство в основном сформировано

Коммерсантъ04:48
Фонтанка.Ру

Лукашенко просит поторопиться с бумагами: правительство Белоруссии формально сложило полномочия

Фонтанка.Ру05:04
RT на русском

Лукашенко заявил о почти сформированном новом правительстве

RT на русском04:57
Газета.Ru

Лукашенко заявил о готовности действующего правительства Белоруссии к работе

Газета.Ru05:12
Известия

Лукашенко заявил о готовности правительства работать, но есть нюансы

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Рубин — Урал 1:1 (2-й тайм)

На 12-й минуте матча 2-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Урал» нападающий гостей Эрик Бикфалви открыл счет с пенальти, который назначил Алексей Сухой с помощью видеоассистентов.
Рубин — Урал 1:1 (2-й тайм)
Спорт-Экспресс08:44

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости08:53
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