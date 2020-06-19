с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым обсудил отношения двух стран и заявил российскому министру об отсутствии искр в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 19 июня сообщило агентство «БелТА».

Лукашенко заявил об отсутствии искр в отношениях с Путиным

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