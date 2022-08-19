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Лукашенко заявил об отсутствии планов «бомбить Украину» с территории Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с работниками хозяйства «Журавлиное» и жителями Пружанского района, что республика не собирается нападать на Украину, передает БЕЛТА
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Центральная Служба Новостей
Также Лукашенко добавил, "никакая Украина не воюет сегодня".
Комсомольская правда
"Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - отметил белорусский президент.
РИА Новости
Лукашенко ранее заявил, что Минск хотят втянуть в конфликт на Украине.
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