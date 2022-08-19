РБКЛукашенко заявил об отсутствии планов «бомбить Украину» с территории БелоруссииБелорусский президент Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с работниками хозяйства «Журавлиное» и жителями Пружанского района, что республика не собирается нападать на Украину, передает БЕЛТА.Центральная Служба НовостейТакже Лукашенко добавил, "никакая Украина не воюет сегодня".Комсомольская правда"Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - отметил белорусский президент.РИА НовостиЛукашенко ранее заявил, что Минск хотят втянуть в конфликт на Украине.ПрофильЧитать далееСвернутьКП - БеларусьКП - БеларусьPiter.tvDaily MoscowДума ТВРБКВоенное обозрениеФорпост Северо-ЗападЭкономика сегодняЕвразия.ЭкспертRuBaltic.RuМолваDeita.ruГлавный региональныйRT на русскомLife.ruРидусГазета.RuЦарьградИА Красная ВеснаRTVIPravda.RuПодробнее о событииПрезидент Белоруссии Лукашенко заявил о нежелании нападать на УкраинуLenta.ruвчера в 08:19Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии планов нападать на УкраинуRT на русскомвчера в 07:48Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена нападать на УкраинуКомсомольская правдавчера в 07:35Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на УкраинуТАССвчера в 07:38Президент Лукашенко заявил об отсутствии планов у Белоруссии нападать на УкраинуГазета.Ruвчера в 07:31Президент Белоруссии Лукашенко заявил о нежелании воевать с УкраинойРИА Новостивчера в 07:09Лукашенко высказался о возможности участия Белоруссии в спецоперации РоссииЕвразия Dailyвчера в 06:36Показать ещёОценить950Поделиться