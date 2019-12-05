Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн. Об этом пишет агентство «БелТА» 5 декабря.
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Лукашенко запретил Минфину брать последний транш кредита ЕФСР

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Rambler News Service06:50
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Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию

Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию Помощник украинского президента Андрей Ермак, отвечающий в офисе президента за отношения с Россией и курирующий урегулирование конфликта в Донбассе, призвал не снимать с России санкции до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
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В Санкт-Петербурге девушка во время тест-драйва Audi разбила 13 машин

В Санкт-Петербурге девушка во время тест-драйва автомобиля Audi A7 повредила 13 машин.
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Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова

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Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
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Трусова выполнила четверной флип на тренировке перед финалом Гран-при

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выполнила второй по сложности четверной прыжок флип на тренировке перед финалом Гран-при в Турине, сообщает ТАСС.
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Украина выдвигает новые условия для переговоров с ДНР и ЛНР

Власти Украины заявили, что у них появились новые условия для начала переговоров с представителями самопровозглашенных республик Донбасса в Минске.
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Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
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СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
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Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
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Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
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Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».
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Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
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Смартфоны Honor V30 5G и V30 Pro 5G поступили в продажу в Китае

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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