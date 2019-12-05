Экономика
ИзвестияЛукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн. Об этом пишет агентство «БелТА» 5 декабря.
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«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
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США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине
Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
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Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
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Руис и Джошуа провели дуэль взглядов
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе мексиканец Энди Руис провел дуэль взглядов со своим соперником британцем Энтони Джошуа.
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Певцов в образе Сталина снова призвал Познера покинуть Россию
Российский актер Дмитрий Певцов снова обратился к журналисту Владимиру Познеру с предложением уехать из России.
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Кино
Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
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Частое окрашивание и выпрямление волос может привести к раку груди
Исследователи из национального университета здоровья детально изучили данные около 46 тыс. женщин в возрасте от 35 до 74 лет, которые в 2003–2009 годах принимали участие в испытание Sister Study, посвященного глобальному изучению проблем окружающей среды и генов на развитие рака молочной железы.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика никогда не собиралась и не будет входить в состав другого государства.
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Корабль для доставки викингов в Вальхаллу обнаружили в Норвегии
Археологи из Норвежского института исследований культурного наследия обнаружили корабль для доставки душ викингов в Вальхаллу.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
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«Арсенал» показал худшую безвыигрышную серию с 1977 года
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Общество
В Париже во время протестов задержали 90 человек
Число задержанных в ходе протестной акции в Париже достигло 90 человек, сообщила префектура полиции.
Политика
В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей
Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
Экономика
Медведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Авто
Российский авторынок в ноябре снизился на 6%
Космос
Огневые испытания двигателей десантного модуля миссии «ЭкзоМарс» проведут в России
Двигательная установка десантного модуля "ЭкзоМарс" пройдет в 2020 году огневые испытания в Конструкторском бюро химического машиностроения (г. Королев, Московская область).
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Экономика
В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
Политика
Новак: встреча по газу может пройти на следующей неделе
Министерская трехсторонняя встреча ЕС-Россия-Украина по газу может состояться на следующей неделе.
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Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Культура
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".