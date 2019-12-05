Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн. Об этом пишет агентство «БелТА» 5 декабря.

Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах

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