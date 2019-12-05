Экономика
ИзвестияЛукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн. Об этом пишет агентство «БелТА» 5 декабря.
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Общество
ГИБДД внесёт изменения в теоретическую часть экзамена на права
ГИБДД планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на получение водительских прав, увеличив количество задач по основам безопасного вождения.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Происшествия
На бизнесмена Игоря Плешкова завели уголовное дело
Виталий Невар / Новый Калининград Против калининградского бизнесмена и председателя регионального отделения партии "Яблоко" Игоря Плешкова возбудили уголовное дело.
Экономика
Госдума повысит МРОТ на 850 рублей
Как отметило издание, на практике МРОТ в разных регионах будет расти по-разному, но минимальная надбавка составит 850 рублей.
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Армия и оружие
Атомная подлодка «Казань» провела испытательные стрельбы в Белом море
Новейшая атомная подводная лодка "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М" успешно провела испытательные торпедные стрельбы в Белом море, сообщил в четверг начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Политика
Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий
"Формула Штайнмайера" Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Авто
Представлен самый богатый Ford Focus Active X Vignale
Ford Focus Active X Vignale уже «в базе» может похвастать проекционным дисплеем и автопарковщиком.
Хоккей
Овечкин починил шлем с помощью паяльника во время матча НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о причине, по которой ему понадобилась паяльная лампа в разгар матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз».
Шоу-бизнес
Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Эмма Стоун согласилась выйти замуж за Дэйва МакКери и приняла обручальное кольцо.
Гаджеты
Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
Специалисты Роскачества протестировали наушники прошлых лет с новинками и определили, стоит ли менять старые девайсы на новые.
Экономика
Сбербанк не планирует дальнейшего сокращения своей сети офисов
Сбербанк не планирует дальнейшего сокращения своей сети офисов.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Экономика
ОЭСР назвала проблемы участия России в международных налоговых спорах
Против двойного налогообложения Глобальный план борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), в котором участвует и Россия, требует от стран внедрить механизм решения налоговых споров между разными странами — взаимосогласительную процедуру.
Гаджеты
В России появились бюджетные телефоны бренда Strike
В целом «Новая Линия» является основателем известного в РФ бренда BQ, но она также намерена развивать новую компанию Strike, под именем которой будут выпускаться очень удобные и интуитивно понятные кнопочные телефоны.
Происшествия
Установлен подозреваемый в нападении на капитана хабаровского «Амура»
Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью защитнику и капитану хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги "Амур" Максиму Кондратьеву.