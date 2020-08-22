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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

Против Белоруссии используют сценарий цветных революций, но с применением внешнего фактора, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Гродно.В источнике
С чего всё началось
Ситуация в Белоруссии развивается по сценарию «цветных революций» с подключением внешнего фактора, однако власть «жестко сопротивляется», заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА
».
Ведомости05:25
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РБК

Лукашенко заявил о сценарии «цветной революции» в Белоруссии

РБК06:26
Царьград

Лукашенко назвал условие, при котором на Белоруссии поставят крест

Царьград05:53
Московский Комсомолец

Лукашенко заявил о развитии ситуации в Белоруссии по плану «цветных революций»

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Телеканал 360°

Ситуация в Белоруссии «идет по плану цветных революций» — Лукашенко

Телеканал 360°04:46
Российская газета

Лукашенко: Против Беларуси используют сценарий цветных революций

Российская газета04:27
РИА Новости

Лукашенко заявил о сценарии цветных революций в Белоруссии

РИА Новости04:20
Газета.Ru

Лукашенко рассказал про план цветной революции в Белоруссии

Газета.Ru06:06
КП - Беларусь

Лукашенко военным на полигоне: НАТО вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест

КП - Беларусь05:55

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Газета.Ruвчера в 06:06
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