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Лукашенко заявил о сценарии цветных революций в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в стране идут по "плану цветных революций" с участием "внешнего фактора", передает Sputnik Беларусь.В источнике
С чего всё началось
Ситуация в Белоруссии развивается по сценарию «цветных революций» с подключением внешнего фактора, однако власть «жестко сопротивляется», заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА
».
Ведомости05:25
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко заявил о сценарии «цветной революции» в Белоруссии

РБК06:26
РИА Новости

Лукашенко заявил о сценарии цветных революций в Белоруссии

РИА Новости04:20
Газета.Ru

Лукашенко рассказал про план цветной революции в Белоруссии

Газета.Ru06:06
Телеканал 360°

Ситуация в Белоруссии «идет по плану цветных революций» — Лукашенко

Телеканал 360°04:46
Российская газета

Лукашенко: Против Беларуси используют сценарий цветных революций

Российская газета04:27
Царьград

Лукашенко назвал условие, при котором на Белоруссии поставят крест

Царьград05:53
Московский Комсомолец

Лукашенко заявил о развитии ситуации в Белоруссии по плану «цветных революций»

Московский Комсомолец04:15
КП - Беларусь

Лукашенко военным на полигоне: НАТО вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест

КП - Беларусь05:55

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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Лукашенко заявил о принятии «самого серьезного решения» за 26 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел вооруженные силы республики в боевую готовность, что является, по его словам, «самым серьезным решением за четверть века», передает корреспондент агентства «БелТА».
Ведомости06:58
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Видео: Как работает руль на машине Mercedes

Пресс-служба чемпионской команды попросила Эвана Шорта, главного специалиста по электронным системам гоночной бригады Mercedes, популярно рассказать о руле, с которым постоянно приходится иметь дело Льюису Хэмилтону.
F1news.ruвчера в 14:03

Врач из Москвы объяснил, как проходило лечение Навального в Омске

Врач подчеркнул, что родственники Навального вели себя со специалистами прилично, в то время как окружение блогера начало разыгрывать «информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов».
URA.Ru07:30
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

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Газета.Ruвчера в 06:06
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Известия00:34
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Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известиявчера в 23:01
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ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

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Коммерсантъ06:46
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Зеленский выступил против изменения места переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
Известия06:39
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