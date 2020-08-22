Лукашенко заявил о сценарии цветных революций в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в стране идут по "плану цветных революций" с участием "внешнего фактора", передает Sputnik Беларусь.В источнике
С чего всё началось
Ситуация в Белоруссии развивается по сценарию «цветных революций» с подключением внешнего фактора, однако власть «жестко сопротивляется», заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА
».
Подробнее о событии
Лукашенко заявил о развитии ситуации в Белоруссии по плану «цветных революций»
Московский Комсомолец04:15