Политика
РИА НовостиЛукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии
Президент Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии. На встрече с местными СМИ глава государства назвал сохранение суверенитета главной задачей.
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Лукашенко выразил готовность перераспределить полномочия в новой Конституции Белоруссии
Интерфаксвчера в 14:56
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
SM News 08 июля в 01:07
Общество
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
Происшествия
Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке
РИА Новости 05:25
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Общество
В Госдуму внесен закон об ограничении внесудебного изъятия детей
Законопроект, жестко ограничивающий возможности изъятия детей из семьи, внесен на рассмотрение Госдумы.
Труд 05:00
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Футбол
Тренера «Спартака» Тедеско дисквалифицировали на оставшиеся матчи РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги по итогам матча 27-го тура против "Локомотива" (1:1).
РБК 11:19
Космос
Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной
Оказалось, что на последнем этапе жизни звезды, которые вдвое массивнее Солнца, создавали атомы углерода, переносившиеся на поверхность светила и уносившиеся со звездным ветром в межзвездную среду.
Evo-rus.com 01:17
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Происшествия
В Москве экс-сотрудница банка осуждена за хищение 420 млн рублей
Суд в Москве приговорил к шести годам колонии 29-летнюю Дарью Южакову за мошенничество со средствами клиентов банка на 420 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 14:55
Политика
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия 14:27
Общество
«Вектор» завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса
15 июля центр вирусологии и биотехнологии начнёт испытывать вакцину на добровольцах, сообщила она.
Говорит Москва 14:40
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Сергей Лазарев, отдыхающий в настоящее время в Сочи, прокомментировал слухи, которые распространяет пресса, о том, что его отношения с Алексом Малиновским заходят за рамки дружеских.
Киноафиша России 04:54
Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу
Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
Технологии
Разработчик электромобилей Rivian привлек $2,5 млрд инвестиций
Американский стартап Rivian, занимающийся разработкой электромобилей, привлек $2,5 млрд инвестиций в ходе очередного раунда финансирования.
Коммерсантъ 15:09
Футбол
Клубу «Манчестер Сити» могут снять дисквалификацию в еврокубках
В феврале судебная палата УЕФА решила отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два следующих сезона за нарушения финансового фэйр-плей.
Rambler News Service 15:20
Армия и оружие
Украина отстрелялась «комплексом унижения» России
В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
REGNUM 08:29
Политика
В Кремле не подтвердили достоверность «разговора Путина и Порошенко»
Факт разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко, якобы состоявшегося 30 апреля 2015 года, не могут подтвердить в Кремле, 10 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна 08:28
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
Здоровье
Минздрав Украины сообщил, что 9 областей не готовы к ослаблению карантина
Минздрав Украины сообщил, что девять областей не готовы к ослаблению карантина.
Телеканал 360° 08 июля в 08:38
Футбол
«Реал» и «Барселона» могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов
В первом полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Манчестер Сити» — «Реал» / «Ювентус» — «Лион» и «Барселона» — «Наполи» / «Бавария» — «Челси», во втором полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Лейпциг» — «Атлетико» и «Аталанта» — «ПСЖ».
Спорт-Экспресс 06:30
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02