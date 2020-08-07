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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Лукашенко подтвердил контакт с Украиной по «российским вторженцам»

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, что Украина передала предупреждающую информацию о вторжении на территорию страны второй группы российских «боевиков».В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о предупреждении Украины о «российских боевиках»

Lenta.ru03:09
РИА Новости

Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков» с юга

РИА Новости17:14
Московский Комсомолец

Источник: задержанию россиян в Белоруссии способствовали спецслужбы Украины

Московский Комсомолец17:35
Эхо Москвы

Лукашенко утверждает, что это Киев предупредил о проникновении в страну еще одной группы «ЧВК Вагнер»

Эхо Москвы19:13
Взгляд.ру

Лукашенко заявил о сигнале с Украины о проникновении «боевиков» с юга

Взгляд.рувчера в 14:47
РБК

Лукашенко сообщил о сигнале Киева про вторую группу российских наемников

РБКвчера в 14:36
Интерфакс

Белоруссия получила от Украины сигнал о проникновении «боевиков» с юга

Интерфаксвчера в 13:59

Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде
RT на русском05:07
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
Газета.Ru05:14
1,2K

Суд в Москве огласил приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Читайте такжеСбежавшего фигуранта дела "Нового величия" арестовали заочно Костыленков, Карамзин, Крюков останутся в СИЗО до вступления приговора в законную силу.
Общественное телевидение Россиивчера в 11:47
1,3K

FIA сняла 15 очков с «Рейсинг Пойнт» за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с команды "Рейсинг Пойнт" 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса" после протестов "Рено", сообщается на сайте организации.
РИА Новости05:33

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Причиной роста летальности в мире может быть мышьяк в рисе

Выяснилось, что подозрение было отнюдь не случайным.В процессе роста и развития рис потребляет много воды.А вместе с ней – вредный для здоровья мышьяк, который содержится в подземных водах в опасных дозах.
ToDay News Ufa05:07
60

Источник: СК не стал возбуждать дело против экс-главы ГВСУ за вымогательство взятки

По данным источника агентства, Барышев утверждает, что был вынужден дать взятку занимавшему должность заместителя председателя Следственного комитета РФ - руководителю Главного военного следственного управления Александру Сорочкину.
ТАСС07:35

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата и последствия этого будут хуже, чем последствия пандемии COVID-19.
РИА Новости08:47
2,2K

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.
Известия08:33
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Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид

Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой.
Вести.Ru5 августа в 07:24
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Диджеев арестовали за песню «Перемен» на концерте в поддержку властей в Минске

Звукооператоров Кирилла Галанова и Влада Соколовского, включивших песню "Перемен" Виктора Цоя на концерте в поддержку властей в Минске, арестовали на 10 суток, сообщает белорусское издание "Наша Нiва".
Газета.Ru08:27
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