Лукашенко подтвердил контакт с Украиной по «российским вторженцам»
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Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, что Украина передала предупреждающую информацию о вторжении на территорию страны второй группы российских «боевиков».В источнике
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Источник: задержанию россиян в Белоруссии способствовали спецслужбы Украины
Московский Комсомолец17:35