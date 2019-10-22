с чего всё началось

Политика СБУ задержала подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики «22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — говорится в сообщении.

Политика Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни» Российский лидер Владимир Путин наградил Рустама Габдулина, старшего следователя по особо важным делам при председателе СК России, который руководил следственной группой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Финансы Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки В последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года, и его решение тогда стало сюрпризом для рынка и аналитиков, ожидавших умеренного снижения.

Общество Император Японии Нарухито взошел на престол В Японии короновали нового императора – 59-летний Нарухито, вступивший на престол 1 мая этого года после отречения своего отца, официально объявил себя главой государства.

Происшествия Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Общество Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.

Экономика В России рекордно снизился спрос на бензин В России рекордно упал спрос на бензин. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на исследование.

Политика В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами «Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.

Общество Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.

Общество Названа самая бесполезная бытовая техника в России Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.

Фигурное катание 15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.

Экономика Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.

Шоу-бизнес Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.

Общество Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».

Армия и оружие Асад встретился на передовой в Идлибе с сирийскими военными Президент Сирии Башар Асад встретился на передовой линии в провинции Идлиб с сирийскими военнослужащими, сообщает 22 октября SANA.

Экономика В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.

Армия и оружие ВКС России не смогли отогнать два американских бомбардировщика B-52 от Крыма и Сочи Судя по информации «Телеграм»-сообществ, американские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы следовали через территорию Румынии, практически вплотную подошли к Крымскому полуострову, где отработали нанесение ударов, после чего направились к Сочи, подлетев к резиденции российского лидера на расстояние порядка 50 километров, взяли курс на Грузию, и развернувшись, направились обратно в Румынию.

Политика Масляков раскритиковал Зеленского за КВНщика в команде Президент Клуба веселых и находчивых Александр Масляков прокомментировал назначение экс-КВНщика Сергея Сивохо советником секретаря Совбеза Украины по Донбассу.

Общество Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Космос Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.