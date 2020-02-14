Политика
Московский КомсомолецЛукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти
Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле. «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях», - сказал Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.
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Общество
Филипп Киркоров представил новый клип
Общество
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Генсек НАТО Столтенберг запланировал встречу с Лавровым в Мюнхене
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен провести на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Политика
Макрон: санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе
Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства.
Музыка
Неизданная песня Виктора Цоя появилась в интернете
Песню из неизданного альбома группы «Кино», которую музыканты записали ещё в 1986 году, представил на своём Youtube-канале звукозаписывающий лейбл Maschina Records.
Здоровье
РПЦ и Минздрав напомнили медикам о необходимости помогать бездомным
Русская православная церковь и Министерство здравоохранения РФ напомнили медикам, что бездомные — это тоже люди, которые имеют право получать необходимую медицинскую помощь.
Шоу-бизнес
У Лолиты во время концерта случился приступ
У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
Общество
Во Франции зарегистрировали первую в Европе смерть от коронавируса
Во Франции из-за коронавируса умер 80-летний гражданин КНР, госпитализированный в Париже.
Хоккей
«Вашингтон» одержал победу над «Колорадо», Овечкин снова не забросил
В результате «Вашингтон» одержал волевую победу со счетом 3:2. Отметим, «Вашингтон» возглавляет Столичный дивизион НХЛ с 79 очками в 57 матчах.
Футбол
«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Музыка
Артур Пирожков выпустил новый клип «Летим со мной»
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала о пенсии своей матери
Знаменитость отмечает, что она и сама из-за этого редко позволяет себе покупать вещи, цена которых выше ежемесячной пенсии мамы, поскольку считает их слишком дорогими.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Наука
Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака
Большое число сексуальных партнеров значительно повышает риск рака, рассказали ученые.
Происшествия
Во Владимире в поезде «Ласточка» нашли мертвого машиниста
Приволжское управление СК на транспорте начало расследование гибели машиниста электропоезда "Ласточка" на станции Владимир.
Авто
Очередь на новый Suzuki Jimny достигла десяти месяцев
Как стало известно «Автоновостям дня», в 2019 году только на внутреннем рынке Suzuki каждый месяц продавала в среднем по 3425 внедорожников Jimny – это более чем в два раза больше, чем ожидалось изначально.
Политика
Турецкая делегация приедет 17 февраля в Москву, чтобы обсудить Идлиб
Турецкая делегация прибудет 17 февраля в Москву для того, чтобы продолжить переговоры по сирийскому Идлибу.
Политика
Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского
Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Игры
Вышла мобильная игра «Посади лес»
Авто
KIA опубликовала изображения нового Sorento
Компания оснастит модель современными системами помощи водителю и впервые предложит покупателям это авто с гибридной силовой установкой.
Здоровье
Ученые ставят под сомнение полезность целебных трав
Изучение свойств трав, используемых в народной медицине, должно быть продолжено, считают ученые, 15 февраля сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии
Как сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев, ночью в общежитии химико-технологического института произошёл конфликт между студентами и работниками общежития.
Политика
Иран не может расшифровать самописцы «Боинга»
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.