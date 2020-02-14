Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле. «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях», - сказал Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.

Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти

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