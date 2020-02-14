Политика
Московский КомсомолецЛукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти
Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле. «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях», - сказал Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.
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Происшествия
В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии
Как сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев, ночью в общежитии химико-технологического института произошёл конфликт между студентами и работниками общежития.
Общество
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Пушков оценил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях
Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал ответ британского МИДа на слова президента России Владимира Путина о том, что в России не будут легализованы однополые браки, пока он стоит во главе государства.
Общество
Во Франции зарегистрировали первую в Европе смерть от коронавируса
Во Франции из-за коронавируса умер 80-летний гражданин КНР, госпитализированный в Париже.
Биатлон
Евгений Устюгов и Светлана Слепцова оспорят решение о дисквалификации
Политика
Макрон: санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе
Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Общество
До 285 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии
Заражение новым коронавирусом COVID-2019 обнаружено еще у 67 человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, которое находится на карантине в порту Иокогамы, заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.
Кино
Netflix может продлить «Люцифера» на шестой сезон
По эксклюзивной информации издания TVLine, приключения харизматичного повелителя Ада могут продолжиться в шестом сезоне шоу, несмотря на то, что Netflix официально объявлял пятый сезон сериала последним.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Политика
Президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России
Политика
Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Политика
Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского
Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского.
Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в загс
В кадре Михаил Куницын, который значительно моложе теледивы, встречает ее у Грибоедовского загса, вручив нежный букет цветов.
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Единоборства
Нурмагомедов показал яркие фото с тренировки по грэпплингу
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» несколько фотографий с тренировки по грэпплингу.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Экономика
Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке
Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
Игры
Игра Half-Life: Alyx выйдет 23 марта
Политика
В Москве пройдет митинг за проведение референдума по поправкам в Конституцию
Согласованная акция состоится на Суворовской площади.
Общество
Обнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России
МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Шоу-бизнес
«Вернись домой»: Андрей Малахов стиснул ведущую «Дом-2» Ольгу Орлову
Ведущая скандального реалити проекта «Дом-2» Ольга Орлова показала, как весело провела время со своим коллегой Андреем Малаховым.
Общество
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
Общество
Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве
Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.