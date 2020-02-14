Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЛукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти

Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле. «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях», - сказал Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.
Читать в источнике
Комментировать169

Подробнее о событии

Эксперт назвал альтернативные маршруты нефти для Белоруссии

Известиявчера в 10:06

Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Газета.Ruвчера в 09:00

Лукашенко назвал причины закупки нефти в других странах

РИА Новостивчера в 05:10

Лукашенко: Минск продолжит закупать нефть у других стран, даже если она дороже российской

ТАССвчера в 05:26

Чтобы не стоять на коленях: Лукашенко о закупке нефти за пределами РФ

РЕН ТВвчера в 05:18

Белоруссия отказалась стоять на коленях ради российской нефти

Lenta.ruвчера в 05:59

Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

RT на русскомвчера в 05:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:04, Ашберн
Происшествия

В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

Как сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев, ночью в общежитии химико-технологического института произошёл конфликт между студентами и работниками общежития.
RT на русском 02:33
Общество

В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Политика

Пушков оценил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал ответ британского МИДа на слова президента России Владимира Путина о том, что в России не будут легализованы однополые браки, пока он стоит во главе государства.
Известия 04:42
Общество

Во Франции зарегистрировали первую в Европе смерть от коронавируса

Во Франции из-за коронавируса умер 80-летний гражданин КНР, госпитализированный в Париже.
RT на русском 05:44
Биатлон

Евгений Устюгов и Светлана Слепцова оспорят решение о дисквалификации

Говорит Москва 04:59
Политика

Макрон: санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе

Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 05:35
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество

До 285 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии

Заражение новым коронавирусом COVID-2019 обнаружено еще у 67 человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, которое находится на карантине в порту Иокогамы, заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.
Российская газета 05:55
Кино

Netflix может продлить «Люцифера» на шестой сезон

По эксклюзивной информации издания TVLine, приключения харизматичного повелителя Ада могут продолжиться в шестом сезоне шоу, несмотря на то, что Netflix официально объявлял пятый сезон сериала последним.
Киноафиша России 05:27
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК вчера в 09:30
Политика

Президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России

RT на русском 02:50
Политика

Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 05:55
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport 13 февраля в 09:05
Политика

Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского

Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 04:08
Культура

Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Neva.Today вчера в 04:55
Общество

МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей

Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в загс

В кадре Михаил Куницын, который значительно моложе теледивы, встречает ее у Грибоедовского загса, вручив нежный букет цветов.
StarHit.ru 13 февраля в 13:06
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru вчера в 15:07
Единоборства

Нурмагомедов показал яркие фото с тренировки по грэпплингу

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» несколько фотографий с тренировки по грэпплингу.
Чемпионат вчера в 06:00
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Tvoe-avto.com вчера в 05:04
Экономика

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
РБК 03:49
Игры

Игра Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

ITZine.ru 13 февраля в 23:03
Политика

В Москве пройдет митинг за проведение референдума по поправкам в Конституцию

Согласованная акция состоится на Суворовской площади.
Эхо Москвы 01:00
Общество

Обнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России

МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года.
Lenta.ru 01:59
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Газета.Ru вчера в 13:43
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском вчера в 01:29
Шоу-бизнес

«Вернись домой»: Андрей Малахов стиснул ведущую «Дом-2» Ольгу Орлову

Ведущая скандального реалити проекта «Дом-2» Ольга Орлова показала, как весело провела время со своим коллегой Андреем Малаховым.
Дни24 05:54
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Общество

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
РИА Новости 03:41
Общество

Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве

Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
РБК вчера в 23:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное