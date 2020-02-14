Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЛукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти

Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле. «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях», - сказал Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.
Читать в источнике
Комментировать171

Подробнее о событии

Эксперт назвал альтернативные маршруты нефти для Белоруссии

Известиявчера в 10:06

Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Газета.Ruвчера в 09:00

Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

RT на русскомвчера в 05:07

Лукашенко: Минск продолжит закупать нефть у других стран, даже если она дороже российской

ТАССвчера в 05:26

Чтобы не стоять на коленях: Лукашенко о закупке нефти за пределами РФ

РЕН ТВвчера в 05:18

Лукашенко назвал причины закупки нефти в других странах

РИА Новостивчера в 05:10

Белоруссия отказалась стоять на коленях ради российской нефти

Lenta.ruвчера в 05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Политика

Макрон высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
RT на русском 06:14
Политика

Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17

Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.
RT на русском 04:41
Шоу-бизнес

Решетова показала лицо сына Тимати

Большинство уверены, что на Тимати, некоторые также нашли общие черты между сыном рэпера и его дочерью, Алисой.
Gazeta.SPb 13 февраля в 17:13
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

Родители пропавшего на пикнике Владислава Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.
РИА Новости 06:51
Биатлон

Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации

Бывший биатлонист Евгений Устюгов назвал свою дисквалификацию беспределом со стороны Международного союза биатлонистов.
Российская газета 07:20
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Экономика

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
РБК 03:49
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Вести.Ru 05:21
Происшествия

В Самарской области нашли тело младенца в пакете на улице

Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в Самарской области в субботу, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:21
Общество

До 285 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии

Заражение новым коронавирусом COVID-2019 обнаружено еще у 67 человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, которое находится на карантине в порту Иокогамы, заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.
Российская газета 05:55
Политика

Зеленский заявил, что мечтал о популярности в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел стать популярным в США, но не из-за импичмента Дональда Трампа.
ТАСС 06:48
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу.
REGNUM 13 февраля в 11:10
Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Народные новости 13 февраля в 22:16
Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
RT на русском 12 февраля в 08:09
Шоу-бизнес

Собчак и Глюкоза попозировали с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграм снимок, на котором она вместе с певицей Глюкозой (Наталья Ионова) и дизайнером Яной Расковаловой позируют на пляже с обнаженной грудью, прикрытой лишь руками.
Культуромания вчера в 12:44
Происшествия

В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
RT на русском 13 февраля в 23:58
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Футбол

Чем грозит «Манчестер Сити» отстранение от еврокубков

«Манчестер Сити» отстранён на два года от участия в еврокубках и оштрафован на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП).
RT на русском 05:06
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Транспорт

На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС

Два современных поста ДПС открыты по обе стороны Крымского моста, церемония их открытия состоялась сегодня.
Вести.Ru 06:45
Общество

Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве

Газета.Ru 03:28
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
Политика

Путин поставил вопрос о минских договоренностях в беседе с Зеленским

Российский лидер прямо поинтересовался, собирается ли Киев выполнять минские договоренности.
Москва 24 вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Экс-бойфренд Евгении Феофилактовой улетел в Лондон с новой избранницей

Гиагиа души не чает в своей избраннице, которая может похвастаться модельной внешностью.
StarHit.ru 02:30
Происшествия

Бросившего двоих детей в Шереметьево отца арестовали

Lenta.ru вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное