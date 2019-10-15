Энергетика
РИА Новости«Лукойл», «Газпром нефть» и РФПИ подписали соглашения с ОАЭ
"Лукойл" и национальная нефтяная компания Абу-Даби во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ подписали концессионное соглашение по газовому месторождению Гаша. Кроме того, эти две компании и Российский фонд прямых инвестиций подписали соглашение о сотрудничестве.
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РФ и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ
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