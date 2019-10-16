с чего всё началось

Совет директоров "Лукойла" решил выплачивать дивиденды дважды в год и направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. При этом сумма промежуточных дивидендов будет рассчитываться на основании консолидированной финансовой отчетности за шестимесячный период.

«Лукойл» направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток

Музыка Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.

Происшествия В одной из школ Новосибирска обнаружили тело девочки Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела несовершеннолетней в школе Новосибирска, сообщили в четверг журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

Происшествия Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.

Шоу-бизнес 21-летняя дочь Дмитрия Пескова рассказала о свадьбе Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала о предстоящей свадьбе в соцсети и отметила, почему в этом вопросе у нее так много тайн.

Политика Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера» 16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Политика Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.

Политика Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений Пушилин считает, что Минские соглашения могут быть выполнены лишь «при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности».

Общество В России упростили процесс взыскания долгов с дачников В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».

Происшествия В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.

Происшествия Поезд разорвал на части иномарку на Сахалине Поезд въехал в иномарку и разорвал ее на части у села Костромского на Сахалине.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Наука Новосибирские ученые разработают новые методы прогноза разрушения механизмов из-за трения Коллектив ученых из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), выигравших молодежный грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), займется изучением эволюции структуры и свойств в поверхностных слоях рельсовых сталей в процессе трения с использованием синхротронного излучения (СИ).

Единоборства Американский боксёр скончался после нокаута в андеркарде боя Усика Американский боксёр Патрик Дэй, находившийся в коме после нокаута, скончался в возрасте 27 лет.

Общество В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.

Хоккей Кузнецов и Михеев забросили по шайбе в матче «Вашингтона» и «Торонто» В первом периоде хоккеисты «Торонто» забросили две шайбы, отличились Каспери Капанен и российский нападающий Илья Михеев.

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Политика Губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост в рамках осенней ротации глав регионов.