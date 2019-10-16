с чего всё началось

Совет директоров "Лукойла" решил выплачивать дивиденды дважды в год и направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. При этом сумма промежуточных дивидендов будет рассчитываться на основании консолидированной финансовой отчетности за шестимесячный период.

«Лукойл» направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток

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