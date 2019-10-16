с чего всё началось

Совет директоров "Лукойла" решил выплачивать дивиденды дважды в год и направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. При этом сумма промежуточных дивидендов будет рассчитываться на основании консолидированной финансовой отчетности за шестимесячный период.

«Лукойл» направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток

Политика Кремль назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР Требование Киева о роспуске самопровозглашенных республик Донбасса для выполнения Минских соглашений является «новыми вводными», которые «весьма неожиданны» как для Москвы, так и для Берлина и Парижа.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Происшествия 35 паломников погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии Как минимум 35 паломников погибли, четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика на западе Саудовской Аравии, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на представителя полиции.

Экономика Снижение цен на аренду жилья отметили в России Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Происшествия Число жертв тайфуна в Японии возросло В Японии выросло число погибших из-за обрушившегося на страну тайфуна «Хагибис», сообщает японский телеканал NHK.

Гаджеты Назван быстрый способ повысить производительность смартфона "Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.

Экономика Военные расходы России пересчитали по-новому Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).

Политика Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.

Происшествия На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.

Общество «Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.

Политика Эрдоган унизил главу МИД Германии Немецкая пресса заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу МИД Германии Хайко Мааса.