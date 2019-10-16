Экономика
РИА Новости«Лукойл» направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток
Совет директоров "Лукойла" решил выплачивать дивиденды дважды в год и направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. При этом сумма промежуточных дивидендов будет рассчитываться на основании консолидированной финансовой отчетности за шестимесячный период.
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Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
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Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
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Автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП во Второй Пади
Водитель иномарки скрылся с места происшествия, но его установили и задержали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
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В Японии выросло число погибших из-за обрушившегося на страну тайфуна «Хагибис», сообщает японский телеканал NHK.
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"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
Экономика
Военные расходы России пересчитали по-новому
Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
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Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве
Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
Политика
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Происшествия
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
Авто
Водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров
Как стало известно, уже с 1 января будущего года, автомобилисты не смогут ездить на новой машине, если на ней нет регистрационных знаков.
Политика
Эрдоган унизил главу МИД Германии
Немецкая пресса заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу МИД Германии Хайко Мааса.
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Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.
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Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
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Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов
Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).