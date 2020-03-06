В компании уверены, что ежедневно Россия теряет от $100 до $150 млн. "Лукойл" оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на совладельца "Лукойла" Леонида Федуна.

«Лукойл» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Общество Три жителя в Липецкой области заразились коронавирусом Как сообщает Telegram-канал «Липецкая область», созданный пресс-службой администрации Липецкой области, сегодня, 7 марта выявлены первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в Липецкой области.

Футбол Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце» Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".

Общество В Италии заблокируют для въезда и выезда несколько регионов Правительство Италии выпустило указ, согласно которому будут заблокированы для въезда и выезда несколько регионов на севере страны из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Хоккей Овечкин вышел на первое место в снайперской гонке сезона НХЛ В гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб "Вашингтон Кэпиталз" в овертайме уступил команде "Нью-Йорк Рейнджерс" — 5:6. Российский капитан столичного коллектива Александр Овечкин записал на свой счёт очередной дубль и вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона, сравнявшись по голам с нападающим "Бостона" Давидом Пастрняком.

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Киберспорт В Steam и Epic Games Store открылись предзаказы State of Decay 2 В магазинах Steam и Epic Games Store появилась возможность оформить предварительный заказ зомби-экшена от третьего лица State of Decay 2. На обеих площадках игра стоит ₽599, а релиз запланирован на 13 марта.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».

Здоровье В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.

Игры Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.

Игры Стали известны системные требования Doom Eternal 7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.

Шоу-бизнес Алена Водонаева обвинила бывшего мужа в болезни сына Алена Водонаева с сыном Богданом 23 августа 2010 года в одной из частных клиник Москвы Алена Водонаева подарила Алексею мальчика, которого назвали Богдан.

Общество В Москве не пустят в школы приехавших из Италии и других стран Руководителям образовательных и других учреждений, подведомственных департаменту образования Москвы, с 10 марта предписывается не допускать на занятия учеников и сотрудников, вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции.