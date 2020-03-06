Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВ«Лукойл» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК

В компании уверены, что ежедневно Россия теряет от $100 до $150 млн. "Лукойл" оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на совладельца "Лукойла" Леонида Федуна.
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Делягин прокомментировал заявление Федуна по выходу РФ из сделки ОПЕК+

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В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РБКвчера в 20:30

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URA.Ruвчера в 19:17

Совладелец «Луйкойла» оценил потери РФ от развала сделки ОПЕК+

Rambler News Service00:25

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 15:32
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