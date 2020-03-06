Энергетика
Деловое.ТВ«Лукойл» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК
В компании уверены, что ежедневно Россия теряет от $100 до $150 млн. "Лукойл" оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на совладельца "Лукойла" Леонида Федуна.
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Общество
Три жителя в Липецкой области заразились коронавирусом
Как сообщает Telegram-канал «Липецкая область», созданный пресс-службой администрации Липецкой области, сегодня, 7 марта выявлены первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в Липецкой области.
Происшествия
В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА
Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Футбол
«Ливерпуль» установил новый рекорд чемпионата Англии
Общество
В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Хоккей
СКА обыграл «Витязя» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Петербургский СКА выиграл у «Витязя» из Московской области в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.
Общество
В Италии заблокируют для въезда и выезда несколько регионов
Правительство Италии выпустило указ, согласно которому будут заблокированы для въезда и выезда несколько регионов на севере страны из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в снайперской гонке сезона НХЛ
В гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб "Вашингтон Кэпиталз" в овертайме уступил команде "Нью-Йорк Рейнджерс" — 5:6. Российский капитан столичного коллектива Александр Овечкин записал на свой счёт очередной дубль и вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона, сравнявшись по голам с нападающим "Бостона" Давидом Пастрняком.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Киберспорт
Gambit вышли в плей-офф StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3
Матч между Gambit Esports и Alliance определял коллектив, который гарантирует себе путёвку в плей-офф StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3.
Шоу-бизнес
Ида Галич показала первую фотосессию новорожденного сына
7 февраля Ида Галич впервые стала мамой. Блогер родила своему супругу Алану Басиеву сына, которого назвали Леон.
Киберспорт
В Steam и Epic Games Store открылись предзаказы State of Decay 2
В магазинах Steam и Epic Games Store появилась возможность оформить предварительный заказ зомби-экшена от третьего лица State of Decay 2. На обеих площадках игра стоит ₽599, а релиз запланирован на 13 марта.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Энергетика
Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть
Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
Происшествия
На лайнере Grand Princess коронавирус выявлен у 21 человека
Результаты анализов подтвердили заражение новым коронавирусом 21 человека на борту круизного лайнера Grand Princess, заблокированного у берегов Калифорнии.
Армия и оружие
Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16
Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Игры
Стали известны системные требования Doom Eternal
7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
Шоу-бизнес
Алена Водонаева обвинила бывшего мужа в болезни сына
Алена Водонаева с сыном Богданом 23 августа 2010 года в одной из частных клиник Москвы Алена Водонаева подарила Алексею мальчика, которого назвали Богдан.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Происшествия
В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине
В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
Биатлон
Логинов пропустит масс-старт Кубка мира в чешском Нове-Место
Александр Логинов сообщил «Матч ТВ», что не выступит в предстоящем масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Армия и оружие
Эрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу
Соглашение по нормализации ситуации в сирийской провинции Идлиб, заключенное в Москве накануне, принесет Анкаре пользу.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
Биатлон
«Русский был не таким быстрым, поэтому с ним можно было «воевать». Швед рассказал о борьбе с Халили за медаль в эстафете
Финишер сборной Швеции Мартин Понсилома рассказал, почему ему удалось опередить россиянина Карима Халили в борьбе за бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Общество
В Москве не пустят в школы приехавших из Италии и других стран
Руководителям образовательных и других учреждений, подведомственных департаменту образования Москвы, с 10 марта предписывается не допускать на занятия учеников и сотрудников, вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции.
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.