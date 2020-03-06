Энергетика
Деловое.ТВ«Лукойл» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК
В компании уверены, что ежедневно Россия теряет от $100 до $150 млн. "Лукойл" оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на совладельца "Лукойла" Леонида Федуна.
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Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за разрыва сделки с ОПЕК
Эхо Москвы07 марта в 09:33
Совладелец ЛУКОЙЛа оценил потери России от развала сделки ОПЕК до $150 млн в день
Коммерсантъ06 марта в 20:28
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