Энергетика
Ведомости«Лукойл» получил 5% нефтегазового месторождения в ОАЭ
Гаша – проект, объединяющий девять мелководных месторождений газа, нефти и газового конденсата в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Оператор и владелец контрольной доли в проекте – ADNOC. Кроме нее в участниках проекта итальянская Eni (25%), немецкая Wintershall (10%) и австрийская OMV (5%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Гаджеты
Google представил новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL
Компания Google 15 октября провела презентацию своих новых продуктов, в том числе и новое поколение смартфонов Pixel 4. Во время презентации показали сразу две модели — Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые получил две камеры, управление жестами, а также сканирование лица.
Astera вчера в 12:14
Футбол
Адриано сделал предложение своей девушке в туалете
Девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала, как футболист сделал ей предложение руки и сердца.
Матч ТВ 10:52
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Авто
Honda показала новый Jazz на первом фото
Японский автопроизводитель готовит к премьере новое поколение хэтчбека Honda Jazz.
Тарантас Ньюс 05:01
Здоровье
Минздрав поможет родителям с незарегистрированными лекарствами
Министерство здравоохранения сделает памятку для родителей, чьи дети нуждаются в незарегистрированных лекарствах.
Телеканал 360° вчера в 22:33
Общество
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:51
Общество
Собянин открыл крупнейшую электроподстанцию в новой Москве
Министр энергетики России Александр Новак, в свою очередь, отметил, что подстанция "Хованская" на 50% увеличивает мощности энергетической инфраструктуры района.
Российская газета 13:06
Игры
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет позже, чем планировалось
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в следующем году.
Srnsk 10:10
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Хоккей
Русский хоккеист облокотился на кресло Трампа в Белом доме
Sputnik Латвия 12:36
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости 13 октября в 08:55
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Sudostroenie.info вчера в 04:29
Музыка
Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов
Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».
РБК 13:11
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
RT на русском 07:51
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал 14 октября в 11:25
Футбол
Евдокимов возглавил «Нижний Новгород»
Новым главным тренером «Нижнего Новгорода» назначен Роберт Евдокимов, сообщается на официальном сайте клуба.
Чемпионат 09:54
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Финансы
Российский рынок акций открылся ростом индексов
Торги на российском рынке акций открылись в среду умеренным ростом цен основных "голубых фишек" на фоне улучшения внешней конъюнктуры: в США неплохо стартовал сезон квартальных отчетов, а в Европе был отмечен прогресс в переговорах по Brexit.
Интерфакс 03:58
Транспорт
В Самарской области в этом году начнут строить мост через Волгу
Общая длина новой трассы составит 102 км, моста – 3,7 км. Сегодня в Екатеринбурге началась Международная специализированная выставка "Дорога-2019".
ТРК Губерния 10:26
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Армия и оружие
Предсказано полное восстановление режима Асада благодаря Трампу
После восьми лет гражданской войны в Сирии и сотен тысяч погибших в результате конфликта решение президента США Дональда Трампа вывести войска с севера страны создает условия для восстановления режима сирийского лидера Башара Асада.
Lenta.ru 12:14
Политика
Эрдоган резко раскритиковал главу МИД Германии
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с резкой критикой в отношении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который выступил за ограничение экспорта оружия в Турцию на фоне проводимой в Сирии операции против курдов, сообщает издание Bild.
Московский Комсомолец 13:07