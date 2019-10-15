Энергетика
Ведомости«Лукойл» получил 5% нефтегазового месторождения в ОАЭ
Гаша – проект, объединяющий девять мелководных месторождений газа, нефти и газового конденсата в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Оператор и владелец контрольной доли в проекте – ADNOC. Кроме нее в участниках проекта итальянская Eni (25%), немецкая Wintershall (10%) и австрийская OMV (5%).
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика
Зеленский назвал условие отвода войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен ждать семь «дней тишины» в Донбассе для отвода сил, при этом соблюдение перемирия должна подтвердить Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
RT на русском 06:07
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии
В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Наука
На старение и возраст человека влияет гормон роста
Evo-rus.com 03:17
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Авто
Представлен BMW 2-Series Gran Coupe
BMW объявила о выпуске 2-Series Gran Coupe.
без руля.ру вчера в 19:05
Здоровье
Электронные сигареты могут признать менее вредными
У производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.
Известия вчера в 19:26
Политика
На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко
Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 03:20
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия
В Екатеринбурге ищут пропавшую студентку медицинского университета
В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета Анна Ивонина.
JustMedia 05:51
Музыка
На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
Коммерсантъ 06:12
Политика
Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Газета.Ru 03:09
Политика
Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России
В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Газета.Ru 05:47
Футбол
Бесчастных стал главным тренером ФК «Факел»
МК-Спорт 06:25
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Мир фантастики вчера в 04:19
Культура
Ольга Кормухина намерена подать в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Исполнительница Ольга Кормухина рассказала, что планирует подать в суд на Полину Гагарину из-за ее кавера на песню Виктора Цоя.
Gazeta.SPb 07:00
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Политика
Елизавета II: Приоритетом британского правительства является Brexit
РЕН ТВ 14 октября в 08:11
Авто
Россияне стали менять автомобили из-за улучшения благосостояния
Еще 16% меняют авто при переходе на новую работу, а пополнение в семье становится поводом для покупки большего транспортного средства только в 13% случаев.
32CARS.ru вчера в 14:07
Армия и оружие
Британские военные пожаловались на угрожающие СМС от России
Дислоцированные в Эстонии британские военнослужащие пожаловались на поступающие к ним через аккаунты в социальных сетях и на мобильные телефоны загадочные сообщения, которые, по данным западных СМИ, могли быть отправлены российской стороной.
Взгляд.ру 04:32
Происшествия
Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя
Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
RT на русском 06:35
Политика
Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК вчера в 14:46
Здоровье
В НСО ускорят реализацию нацпроекта «Здравоохранение»
На совещании была затронута проблема завершения оформления необходимой документации для начала работы фельдшерско-акушерских пунктов, которые вводятся в эксплуатацию в рамках нацпроекта.
RuNews24.ru 04:43
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске
Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Рамблер 00:32