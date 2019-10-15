Энергетика

ВедомостиВедомости«Лукойл» получил 5% нефтегазового месторождения в ОАЭ

Гаша – проект, объединяющий девять мелководных месторождений газа, нефти и газового конденсата в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Оператор и владелец контрольной доли в проекте – ADNOC. Кроме нее в участниках проекта итальянская Eni (25%), немецкая Wintershall (10%) и австрийская OMV (5%).
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«Лукойл» договорился об участии в газовом проекте в ОАЭ

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Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
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Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
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Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой

Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
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Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.
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