Энергетика

ВедомостиВедомости«Лукойл» получил 5% нефтегазового месторождения в ОАЭ

Гаша – проект, объединяющий девять мелководных месторождений газа, нефти и газового конденсата в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Оператор и владелец контрольной доли в проекте – ADNOC. Кроме нее в участниках проекта итальянская Eni (25%), немецкая Wintershall (10%) и австрийская OMV (5%).
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«Лукойл» покупает у ADNOC 5% в концессии Ghasha в ОАЭ

ПРАЙМвчера в 11:45

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ЛУКОЙЛ покупает 5% в нефтегазовом месторождении в ОАЭ за $ 190 млн

Евразия Daily17:28

РФПИ, «ЛУКОЙЛ» и эмиратская ADNOC займутся разработкой газового месторождения Гаша в ОАЭ

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Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
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Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду и хореограф Илья Авербух объяснил, почему фигуристка Евгения Медведева всё ещё продолжает карьеру.
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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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Жители Златоуста пожаловались на антисанитарию и плохое питание в детской больнице №2, об этом сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан.
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Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

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Задержан вице-губернатор Тамбовской области

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В Хабаровском крае медведь загнал рыбаков на деревья

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Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
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Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.
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Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
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