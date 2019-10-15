Энергетика

ВедомостиВедомости«Лукойл» получил 5% нефтегазового месторождения в ОАЭ

Гаша – проект, объединяющий девять мелководных месторождений газа, нефти и газового конденсата в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Оператор и владелец контрольной доли в проекте – ADNOC. Кроме нее в участниках проекта итальянская Eni (25%), немецкая Wintershall (10%) и австрийская OMV (5%).
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