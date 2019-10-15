Энергетика
Ведомости«Лукойл» получил 5% нефтегазового месторождения в ОАЭ
Гаша – проект, объединяющий девять мелководных месторождений газа, нефти и газового конденсата в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Оператор и владелец контрольной доли в проекте – ADNOC. Кроме нее в участниках проекта итальянская Eni (25%), немецкая Wintershall (10%) и австрийская OMV (5%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«ЛУКОЙЛ» заплатит первоначальный взнос в размере $190 млн за вхождение в проект в ОАЭ
Вести.Финансвчера в 03:30
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Экономика
В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году
В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Rambler News Service вчера в 05:30
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Общество
Власти США приостановили выпуск криптовалюты Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc, говорится в сообщении ведомства.
Finam.Ru 14 октября в 02:43
Экономика
С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Гаджеты
WGPU — новый тип графического ускорителя от AMD и Samsung
Согласно инсайдерской информации, Samsung пригласит представителей прессы, чтобы официально анонсировать новую технологию графического ускорителя (GPU).
iXBT.com 01:28
Происшествия
Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку
Блокнот Ростов-на-Дону 15 октября в 15:23
Общество
В России упростили процесс взыскания долгов с дачников
В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».
RT на русском вчера в 23:07
Происшествия
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия
Минобороны взыскало с военного инструктора 12 млн за разбитый самолет
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 10:18
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Известия вчера в 22:48
Футбол
Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Чемпионат вчера в 11:44
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Происшествия
В одной из школ Новосибирска обнаружили тело девочки
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела несовершеннолетней в школе Новосибирска, сообщили в четверг журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.
ТАСС 01:18
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Происшествия
За два дня беспорядков в Каталонии пострадали 400 человек
Газета.Ru вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Перенесшей операцию Заворотнюк стало лучше
Анастасии Заворотнюк сделали операцию, и теперь ей стало намного лучше, сообщают близкие актрисы.
Утро.ru вчера в 01:35
Кино
Первая часть «Матрицы» повторно вышла в российский прокат
Salt Mag 14 октября в 04:23
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
Военное дело вчера в 09:00
Политика
Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине
Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
News.ru вчера в 07:25
Общество
Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю
Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю, их частое потребление снижает риск заболеть коронароной недостаточностью и уменьшает концентрацию холестерина в крови.
ТАСС 01:39
Происшествия
В Хабаровском крае медведь загнал рыбаков на деревья
Московский Комсомолец вчера в 18:01
Общество
Люди предпенсионного возраста пожаловались в Роструд на увольнения
В сентябре прошлого года Госдума приняла закон о наказании за увольнение или отказ нанимать людей предпенсионного возраста.
Говорит Москва вчера в 23:55
Экономика
Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество
Глава РСПП Александр Шохин в срочном порядке пожаловался в Минфин на то, что вступающая в силу с 2020 года поправка позволяет взимать налог с кадастровой стоимости фактически любого недвижимого имущества компаний, в том числе с производственных объектов.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Общество
Кадастровая палата назвала самые волнующие россиян вопросы о жилье
Самые популярные вопросы (40%) касались проведения кадастрового учета и регистрации прав собственности, порядка оформления сделок и необходимого для этого комплекта документов.
РБК 01:00
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
РИА Новости вчера в 13:30