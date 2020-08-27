Экономика
АБН«Лукойл» понес убытки в 64 млрд рублей за первое полугодие
«Лукойл» представил данные о своей выручке и убытках за первые шесть месяцев 2020 года. Согласно информации на сайте компании, за первое полугодие текущего года чистый убыток по МСФО «Лукойла» составил 64,24 миллиарда рублей, годом ранее прибыль составляла 331 миллиард рублей.
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Космос
Ученые заявили о существовании во Млечном Пути десятков тысяч обитаемых планет
Согласно оценкам специалистов, если удастся обнаружить хотя бы одну такую планету, то это указывает на 95-процентную вероятность того, что в Млечном Пути насчитываются десятки тысяч обитаемых миров.
Актуальные Новости 02:15
Общество
ОМОН задержал на площади Независимости в Минске около 100 человек
По данным правозащитников, было задержано около 100 человек, сообщает Tut.By.
Газета.Ru 15:05
Гаджеты
ASUS представила линейку смартфонов ZenFone 7
Деловое.ТВ вчера в 05:18
Общество
В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
RT на русском 16:47
Политика
Путин сообщил, когда Россия готова применить военную силу в Белоруссии
Первое, на чем президент России акцентировал внимание, так это то, что в Москве и Минске сошлись во мнении не применять военную силу против митингующих.
Российский Диалог 09:01
Общество
Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok
Oracle и Microsoft подали заявки китайской компании ByteDance на покупку американского приложения TikTok в рамках сделки, которая может быть заключена в течение недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения.
Ведомости 14:37
Общество
В США изменят «сексистское и расистское» название известного курорта
В США планируют переименовать знаменитый горнолыжный курорт Скво-Вэлли, сообщает Travel and Leisure.
РИА Новости 09:02
Армия и оружие
СМИ: саудовские военнослужащие прибыли на базу США в сирийской провинции Хасеке
Группа военнослужащих Саудовской Аравии, находившихся на базе сил международной коалиции во главе с США к северу от Багдада, прибыла в четверг в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии.
ТАСС 16:51
Армия и оружие
Военные КНР выпроводили эсминец США из своих территориальных вод
Российская газета 17:25
Политика
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
Бывший президент Грузии, а ныне глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил, что принял решение вернуться на родину.
ТАСС 06:41
Хоккей
Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Бостон» в матче плей-офф НХЛ
МК-Спорт вчера в 03:49
Здоровье
Геронтолог рассказал, как поддержать ясность ума в пожилом возрасте
Врач-геронтолог Юрий Ведов рассказал, как поддержать ясность ума в пожилом возрасте, сообщает Nation News.
Вечерняя Москва 16:01
Общество
Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным
Журналист Владимир Познер вступился за врачей из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает радио Sputnik.
Газета.Ru 12:12
Игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 намерены повторить успех «Ведьмака»
Один из комьюнити-менеджеров GSC Game World с никнеймом Rock_4 в Discord-сообществе игры заявил, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 намерены повторить успех «Ведьмака», а потому не намерены торопиться.
Чемпионат вчера в 17:58
Общество
Навальный, возможно, был отравлен в самолете
С каким из веществ контактировал Навальный, по словам эксперта, сейчас сказать нельзя.
Независимая газета вчера в 12:59
Армия и оружие
Американцы раскритиковали власти из-за инцидента с военными в Сирии
Американские читатели издания Washington Post раскритиковали власти США из-за инцидента с российскими военными в Сирии.
Газета.Ru 13:37
Армия и оружие
Модернизированный танк Т-14 «Армата» получит новую пушку
Российские военные предлагают в будущем оснастить танки Т-14 "Армата" новой башней с пушкой калибра 152 мм.
Политика Сегодня вчера в 02:00
Авто
Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо
Патенты принадлежат Ульяновскому автозаводу (УАЗ). Двигатели получили индексы ЗМЗ-25002.10 и ЗМЗ-223002.10/223012.10.
МонаВиста 15:22
Политика
Киев допускает перенос площадки переговоров по Донбассу из Минска
Напомню, из-за пандемии все заседания проходят в дистанционном формате.
Московский Комсомолец 17:13
Общество
Рассекречены данные об испытаниях «Царь-бомбы»
Госкорпорация «Росатом» показала ранее засекреченный фильм об испытаниях термоядерной водородной бомбы АН602.
Lenta.ru 17:15
Музыка
Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube
Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUM вчера в 04:01
Экономика
Как бизнесу в Арктике прибавляют льготы
С 2021 по 2032 год на новых участках недр в арктической зоне вводится налоговый вычет по НДПИ (не более 50%) на добычу некоторых видов сырья: горючих сланцев, торфа, товарных руд, цветных металлов и неметаллического сырья, алмазов и прочего.
Российская газета 17:01
Экономика
Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина
Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.
Коммерсантъ 17:20
Здоровье
143 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза) вчера в 05:46
Шоу-бизнес
Друг Легкоступовой рассказал, что от нее скрывал третий муж Фирсов
Друг звезды Андрей Арбузов рассказал секрет, который третий супруг Юрий Фирсов предпочитал скрывать от Легкоступовой.
ФАН 05:09
Общество
COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме
Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфакс 16:18
Общество
Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию
Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию в Израиле.
РИА Новости 16:45