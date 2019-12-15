Энергетика
Российская газета«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Россия имеет ресурсные возможности, чтобы увеличить добычу нефти выше 600 млн тонн к 2030 году. Об этом говорится в прогнозе компании "Лукойл" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", который представил вице-президент компании Леонид Федун, сообщает ТАСС.
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Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Политика
Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына
Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Футбол
«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря
Поединок 10-го тура Примеры «Барселона» - «Реал» пройдет 18-го декабря в Барселоне.
Фигурное катание
Федерация фигурного катания отреагировала на скандал вокруг Загитовой
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Игры
Появились характеристики Xbox Series X
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Общество
Роструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные.
Культура
Шведскую журналистку поразило, что в России детей водят в театр
Корреспондент шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен представила материал, в котором с удивлением заметила, что детям в России с ранних лет прививают любовь к классической музыке и балету, и они с удовольствием посещают такие мероприятия.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Хоккей
Российские хоккеистки снялись обнажёнными для календаря
Игроки Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) снялись обнажёнными для новогоднего календаря. Фотографии доступны в Instagram лиги.
Финансы
Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
Хоккей
Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Политика
Россия инвестирует $500 млн в модернизацию сирийского порта Тартус
В модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус планируется вложить $500 млн, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Культура
Художник сериала «Ведьмак» объяснил, почему медальон Геральта так выглядит
Работу над рядом аспектов сериала доверили польской видеостудии Platige Image, а дизайном логотипа сериала, «внутренней» карты и того самого медальона занимался Михал Невяра, большой поклонник и знаток книг Wiedźmin.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Политика
Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»
Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
Экономика
В России ужесточат выдачу ипотеки
Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Футбол
Ефремов покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото из церкви
Источник фото: - prn scr instagram.com - Поклонники Анастасии Заворотнюк внимательно следят за соцсетями ее дочери Анны, в надежде узнать из первых уст информацию о состоянии здоровья актрисы, борющейся на протяжении долгого времени с раком головного мозга.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.