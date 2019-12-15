Энергетика

Российская газетаРоссийская газета«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Россия имеет ресурсные возможности, чтобы увеличить добычу нефти выше 600 млн тонн к 2030 году. Об этом говорится в прогнозе компании "Лукойл" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", который представил вице-президент компании Леонид Федун, сообщает ТАСС.
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